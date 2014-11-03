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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 10:50 BJT

中国成功研发低空激光拦截系统

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月2日 - 新华社周日报道称，中国自主研发的激光拦截系统“低空卫士”完成系统调试及演示试验。

“低空卫士”由中国工程物理研究院和中科院光电所等单位研发。

报道称，这套系统发射功率近万瓦、低空有效护卫面积12平方公里，能在5秒内精准拦截半径2公里、360度空域的固定翼等多种航空器。

“低空卫士”研发负责人易劲松表示，这款安保装备主要针对飞行高度在500米以下、飞行速度在50米／秒以下的小型航空器。(完)
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