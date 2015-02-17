中国国防预算或继续快速增长，经济放缓无碍“强军梦”

路透北京2月17日 - 中国经济增长放缓，但在国家主席习近平的领导下，今年国防预算开支预计保持快速增长势头。北京当局因美国战略重心重返亚洲而益发感到不安，并决心提升国防能力。

中国保守国防开支秘密，但专家表示，增加的预算开支很可能用于提升海军在反潜舰船和建造更多航母上。

中国全国人大将于3月5日召开年度会议，届时将公布国防预算。去年，中国国防预算开支增长12.2%，至1,300亿美元，规模仅次于美国。

中国国防开支几乎连续20年保持两位数增幅，不过很多专家认为实际国防开支要大得多。

中国领导人经常将国防开支与经济快速增长挂钩，为军队现代化提供依据。但是，去年中国国内生产总值(GDP)增速放缓至7.4%，为24年来的低点，今年预计将进一步降至7%左右。

军事专家称，现在还有其他因素在限制国防开支增长，从美国军事和外交向亚洲的“再平衡”到中国开展的军队反腐败。

“习近平或许比其他(中国)现代领导人都重视‘强军梦’，他将其作为中国崛起的全盘战略的一部分，”香港岭南大学安全问题专家张宝辉(音)称。“更加重视军队具有深远意味。”

消息人士告诉路透，解放军正在为将于9月举行的重要阅兵活动做准备，届时料展示多种新型国产武器，而这将是习近平担任领导人期间多次阅兵活动的首秀。

“美国亚太战略的调整对中国形成了重大外部压力，”中共中央党校下属《学习时报》最近发表的一篇评论文章称。文章特别指出，美国努力加强与日本和菲律宾等国家的联盟关系。

很多亚洲国家也在提高国防开支。上月，日本批准了创纪录的420亿美元的防御预算。印度也将2014-15年国防开支提高了12%至383.5亿美元，东南亚国家2016年的国防预算预计增至400亿美元。

尽管中国领导人知道在财政收入增长预计放缓之际提高国防预算可能引发的地区关注，外交人士指出，他们认为习近平也希望以此安抚军队领导人和普通士兵。军队系统也同样感受到了反腐的热度。

过去20年中国军费开支巨大，但美国智库兰德公司最近发布的报告指出，解放军的弱点可能限制其赢得未来战争的能力。

美国国会资助完成的这份报告表示，中国面临过时的指挥命令结构、人员素质和腐败问题造成的短板、反潜作战能力也较弱。

专家指出，在了解这些差距之后，解放军将继续加强海军在印度洋和南海的存在。

中国政府智库不愿具名的军事专家称，“海军的反潜作战能力仍非常落后。”

澳洲国立大学国家安全学院的主管Rory Medcalf称，预计中国将增加用于军事无人机和海上预警飞机的资金。

“支持增加国防开支的中国领导层能够以中国在全球地位的提高为增加潜艇、两栖作战舰船和航母方面的开支找到依据，”他表示。(完)