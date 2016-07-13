中国国防部长称中国在南海的领土主权和海洋权益不受仲裁裁决影响

路透北京7月13日 - 中国国防部长兼国务委员常万全周三表示，中国在南海的领土主权和海洋权益在任何情况下不受所谓菲律宾南海仲裁案裁决的影响，中方不接受任何基于该仲裁案裁决的主张和行动。

新华社援引常万全会见欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼时的讲话称，希望欧方在南海这一问题上秉持客观公正立场，谨言慎行。

对于中欧关系，常万全表示，中欧关系总体发展势头良好，愿与欧方共同努力，进一步深化包括防务安全在内的各领域合作。

莫盖里尼说，中国是欧盟非常重要的战略伙伴，希望进一步加强欧中防务安全关系，同时也希望南海问题得到和平解决。

在海牙仲裁法庭裁定中国对南海的权利主张没有法律依据后，中国官媒新华社、外交部、国家主席习近平、外交部长王毅等相继发声。外交部郑重声明，该裁决是无效的，没有拘束力，中国不接受、不承认。（完）