中国在境内进行陆基中段反导拦截技术试验

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京1月27日 - 新华社周日报道称，中国在境内再次进行了陆基中段反导拦截技术试验。2010年，中国曾进行过一次该试验。
报道引述国防部新闻事务局称：“2013年1月27日，中国在境内再次进行了陆基中段反导拦截技术试验，试验达到了预期目的。这一试验是防御性的，不针对任何国家。”
报道未透露是否有导弹或目标在试验中被摧毁。
根据中国军方官员及近几年的文件资料，发展反导拦截技术是中国国防支出的重点领域之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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