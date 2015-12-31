中国称按计划安排进行远程导弹试射

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透北京12月31日 - 中国国防部周四称，中国按计划安排在境内进行了远程导弹试射。
《华盛顿自由灯塔报》上周报导称，美国情报部门最近监测到中国在铁路火车上发射了一枚“东风-41”导弹。
该报导称，此次试射是一次“重大里程碑”，可能会增强中国的机动导弹发射能力。
被问及有关报导时，中国国防部发言人杨宇军称“我们在境内进行的科研试验是按照计划安排的”，但没有提供更多细节。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。