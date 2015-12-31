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时事要闻 | 2015年 12月 31日 星期四 18:59 BJT

中国称按计划安排进行远程导弹试射

路透北京12月31日 - 中国国防部周四称，中国按计划安排在境内进行了远程导弹试射。

《华盛顿自由灯塔报》上周报导称，美国情报部门最近监测到中国在铁路火车上发射了一枚“东风-41”导弹。

该报导称，此次试射是一次“重大里程碑”，可能会增强中国的机动导弹发射能力。

被问及有关报导时，中国国防部发言人杨宇军称“我们在境内进行的科研试验是按照计划安排的”，但没有提供更多细节。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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