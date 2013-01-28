中国在境内进行陆基中段反导拦截技术试验

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月27日 - 新华社周日报导称，中国在境内再次进行了陆基中段反导拦截技术试验。2010年，中国曾进行过一次该试验。

报导引述国防部新闻事务局称：“2013年1月27日，中国在境内再次进行了陆基中段反导拦截技术试验，试验达到了预期目的。这一试验是防御性的，不针对任何国家。”

报导未透露是否有导弹或目标在试验中被摧毁。

根据中国军方官员及近几年的文件资料，发展反导拦截技术是中国国防支出的重点领域之一。（完）