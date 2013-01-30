中国海军编队将赴西太平洋开展训练

路透北京1月30日 - 新华社报道称，三艘先进的中国战舰组成的海军舰艇编队周三驶离青岛某军港，前往西太平洋进行海军训练。

报道称这是一次例行的训练。但眼下正值中国与日本及多个东南亚国家在岛屿争端问题上相持不下。

新华社援引国防部的一份声明报道称：“编队将进行海上对抗、远海机动作战、海上维权斗争和远海兵力指挥控制等二十多个课目的训练。”

“这次远海训练海区包括黄海、东海、南海、宫古海峡、巴士海峡以及台湾以东海域。”

中国国家主席胡锦涛已经把提升海军实力作为一项重点，特别是试图将其打造成一支能够在远洋执行任务的蓝水海军。

中国不断增加的国防预算以及军事进步令邻国和美国感到不安。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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