中国国防部证实进行超高速导弹试验

中国国防部周三表示，中国在境内进行了一次超高速导弹试验，中方在境内进行的正常科研试验不针对任何国家和特定目标。美国媒体《华盛顿自由灯塔》称，此次试验让中国成为继美国之后，第二个成功测试高超音速可控飞行器的国家。图为北京天安门广场。路透