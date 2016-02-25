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时事要闻 | 2016年 2月 25日 星期四 18:57 BJT

中国将派军舰参加“环太平洋—2016”联合军演

路透北京2月25日 - 中国国防部周四称，中国将派军舰参加“环太平洋—2016”联合军事演习。

“参加此次军事演习，有利于锻炼提高中国海军应对非传统安全威胁的能力，同时也有利于深化中方与有关国家海军的专业交流和务实合作，”中国国防部新闻发言人吴谦表示。

“中方重视‘环太平洋—2016’联合军演，并将派军舰参演，”吴谦表示，但没有说明军舰的数量或种类。（完）

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