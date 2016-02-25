中国将派军舰参加“环太平洋—2016”联合军演

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京2月25日 - 中国国防部周四称，中国将派军舰参加“环太平洋—2016”联合军事演习。
“参加此次军事演习，有利于锻炼提高中国海军应对非传统安全威胁的能力，同时也有利于深化中方与有关国家海军的专业交流和务实合作，”中国国防部新闻发言人吴谦表示。
“中方重视‘环太平洋—2016’联合军演，并将派军舰参演，”吴谦表示，但没有说明军舰的数量或种类。（完）
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。