中国国防白皮书称有的国家在亚太制造紧张局势

路透北京4月16日 - 中国国防部周二在国防白皮书中称，“有的国家”在亚太地区制造紧张局势。这是在含蓄指责美国加强在亚太地区军事存在和同盟关系的计划。

随着美国逐渐从阿富汗战争中脱身，重新关注亚太地区，该国表示将向亚太地区“再平衡”军力，这令中国感到不安。

白皮书指出，“中国仍面临多元复杂的安全威胁和挑战”。白皮书还称，“亚太地区日益成为世界经济发展和大国战略博弈的重要舞台，美国调整亚太安全战略，地区格局深刻调整。”

“有的国家深化亚太军事同盟，扩大军事存在，频繁制造地区紧张局势。”

“个别邻国在涉及中国领土主权和海洋权益上采取使问题复杂化、扩大化的举动，日本在钓鱼岛问题上制造事端，”白皮书称。

近几个月，中日钓鱼岛争端急剧升级，两国都曾动用战机和巡逻船进入争议区域。

白皮书还称，“主要国家大力发展军事高新技术，抢占太空、网络空间等国际竞争战略制高点。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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