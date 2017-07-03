中国国防部称美军舰擅入中国领海严重违法 将加大海空巡逻警戒

路透北京7月3日 - 中国国防部周一在其官方微博发文称，美国执意派军舰擅自进入中国领海挑衅，是严重的违法行为，中方对此表示坚决反对；中国军队将根据国家安全所受威胁的程度，强化各项防卫能力建设，加大海空巡逻警戒力度，坚定扞卫国家的主权和安全。

“当前，在地区国家的共同努力下，南海局势趋缓降温。但‘树欲静而风不止’，美方明知故犯、屡教不改，再次派军舰进入中国领海，”国防部称，“所做所为严重损害双方政治互信，严重破坏中美两军关系发展的政治氛围，严重危及双方一线官兵的安全，严重破坏地区和平稳定。”

国防部指出，美国海军“斯坦塞姆”号导弹驱逐舰未向中国政府申请，于周日（7月2日）擅自进入中国西沙群岛领海。中国海军“洛阳”号导弹护卫舰、“宿迁”号导弹护卫舰、“台山”号扫雷舰和两架歼-11B战斗机当即行动，对美舰予以警告驱离。

中国国家主席习近平周一上午同美国总统特朗普通电话时强调，中美双方应该按照在海湖庄园达成的共识，牢牢把握中美关系发展大方向，坚持相互尊重、互惠互利的原则，聚焦合作、管控分歧，推动中美关系取得更多实实在在的进展。

去年5月，一艘美国军舰驶入南海永暑礁附近海域，中国军方派战机紧急升空，进行巡逻警戒。环球时报援引中国国防部新闻局回应称，这很可能与美国军机对华抵近侦察有关，其将对相关情况进行了解评估。（完）