白宫称中日岛争应通过外交途径解决

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透洛杉矶11月26日 - 美国白宫周二表示，中国和日本在东海的岛屿争端问题应该通过外交途径解决。
陪同美国总统奥巴马访问加利福尼亚州的白宫发言人厄内斯特(JoshEarnest)对记者表示：“中国周末宣布的（东海防空识别区）政策是不必要的煽动性举动。”
“这种分歧不应该通过威胁或煽动性措辞解决，而应该通过外交途径解决。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透北京4月1日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。