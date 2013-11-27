白宫称中日岛争应通过外交途径解决

路透洛杉矶11月26日 - 美国白宫周二表示，中国和日本在东海的岛屿争端问题应该通过外交途径解决。

陪同美国总统奥巴马访问加利福尼亚州的白宫发言人厄内斯特(JoshEarnest)对记者表示：“中国周末宣布的（东海防空识别区）政策是不必要的煽动性举动。”

“这种分歧不应该通过威胁或煽动性措辞解决，而应该通过外交途径解决。”(完)

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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