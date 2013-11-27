白宫称中日岛争应通过外交途径解决

(本文由路透中文网编译并提供)

路透洛杉矶11月26日 - 美国白宫周二表示，中国和日本在东海的岛屿争端问题应该通过外交途径解决。

陪同美国总统奥巴马访问加利福尼亚州的白宫发言人厄内斯特(Josh Earnest)对记者表示：“中国周末宣布的（东海防空识别区）政策是不必要的煽动性举动。”

“这种分歧不应该通过威胁或煽动性措辞解决，而应该通过外交途径解决。”

中国国防部新闻发言人周一表示，中国政府划设东海防空识别区，是正当和无可非议的。美国对此提出指责甚至反对，完全是没有道理的。美方应在钓鱼岛主权问题上切实做到不选边站队，不再发表不当言论，不释放可能助长日本冒险性的错误信号。(完)