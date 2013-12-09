博客：中国划设防空识别区 挑战美国在东亚主导地位

日本共同社于2012年9月拍摄的钓鱼岛照片。 REUTERS/Kyodo

记者 Greg Torode/Linda Sieg

美国主导亚太地区数十载，而中国划设东海防空识别区对美国这一地位构成历史性挑战。

多年来，中国海军官员一再对美方表示，对美国在西太平洋的存在感到不舒服。而北京眼下正挑战美国在该地区的地位。

中国最近在南海和东海岛屿争端问题上发力，引发美国政府的关切，美国政府因此开展大量秘密外交活动。

但直到中国最近宣布划设东海防空识别区，才引发美国迅速作出象征性回应：美国在未通知中国的情况下，从距离中国最近的美国领土关岛派遣两架未装备武器的B-52轰炸机飞越中国新划设的东海防空识别区。

中国单边划设航空识别区，并警告对不配合识别或者拒不服从指令的航空器将采取防御性紧急处置措施，这令中日紧张局势升温。

尽管一些人认为中国此举的效果适得其反，中国的专家却表示，这是中方长期努力的一部分，针对美日安全同盟具有更广泛的历史意义。

美国副总统拜登本周访问日本、中国和韩国，地缘政治将为重要议题。

图表：中国东海防空识别区（r.reuters.com/byr84v）

**战略空间**

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘称，美国已经承认中国是贸易大国和外交大国，现在也应该承认中国需要自己的战略空间。

他指出，美国及其盟国如何承认这一点，对该地区的未来至关重要，而东海防空识别区可能促使美国对中国的崛起进行更多深层次的战略思考。

与军方有关系的一名中国分析人士警告日本和美国，不要错将中国当做“纸老虎”，称美国侦察机在中国海岸线附近飞行的事件绝不允许再发生。2001年，在海南岛附近上空曾发生中美撞机事件。

中国宣布划设防空识别区后，日本和韩国进行外交抗议，并在未通知中国的情况下，派遣军机飞越东海防空识别区。

一些地区分析人士认为，与之前积极宣示主权的做法相比，中国这次做得有点过头了。以前中国舰船轮番在钓鱼岛海域出现，并未引发美国军方的直接回应。

一些人表示，中国军机并未在新设的防空识别区尝试拦截，说明中国只是在造声势，他们并质疑此举是否与中国宣扬的“软实力”外交一致。

“习近平主席试图在软和硬、保守和自由之间寻求一种平衡，这是他们在为实现恰当平衡而作尝试，”日本前资深外交官HitoshiTanaka表示。

美国官员称，中国东海防空识别区与日本防空识别区存在重叠，这代表一种危险的战略性转变。

“这会引发摩擦和不确定性，是在单方面挑战该地区现状，而该地区局势本已令人忧虑，”一位美国政府官员说道。

**长期打算？**

在东京，也有人感到中国在作长期打算。

一名政府消息人士私下称，中国的举动短期内可能破坏日本对争议岛屿的“实际控制”，而从长期来看，表明北京当局寻求在东海和南海形成一个广泛的防御区。“当他们与敌人之间缺乏广阔的空间时，会感到不安全，”该消息人士称。

而在中国，则更多感受到的是历史使命感。

上海政法学院教授、国防专家倪乐雄称，美国加强在该地区军事部署，而中方的行动是一种应对方式。他并称，这关乎面子和尊重。