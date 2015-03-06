中国今年预算赤字率实际达2.7% 财政扩张为防经济陡跌--财长

中国财政部部长楼继伟周五称，要避免经济断崖式下落并稳步去杠杆化，财政必须采取扩张的策略。今年预算报告草案中赤字率是2.3%，但按当年实际收支差额的口径看，赤字率达到2.7%。他在两会期间举行的新闻发布会上称，中国的地方债务从总体上看风险是可控的。一些局部地区债务比例过高，会更为重视。而在经济下行时清理税收优惠也要根据形势考虑。路透