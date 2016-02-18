中国经济基本平稳下行压力未完全释放 特殊情况下赤字率可破3%--专家（更新版）

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路透北京2月18日 - 针对外界对中国经济下行压力的疑虑，中国国务院发展研究中心副主任王一鸣周四表示，中国经济运行态势基本保持平稳，就业总体稳定，但也面临严竣挑战，经济下行压力没有完全释放，产能过剩压力很大，财政收入增幅放缓，工业品价格持续下滑，在特殊情况下赤字率可以突破3%。

他在外交部举行的媒体吹风会上表示，3%的赤字率和60%的负债率水平是欧盟对其成员国的要求，并不是严格意义上的标准，欧元区债务危机后很多国家都突破了这个边界。

至于中国今年的赤字率会不会突破3%，他表示，目前财政收入增幅放缓，而稳增长也需要支出保持足够力度，在特殊情况下突破3%的赤字率不是不可能。“但这不意味着我们今年就要突破3%，我们还是希望控制在3%以内。”

受累于中国经济下行进一步加大，去年全年财政收入未达标，而支出超过年初预算。财政部公布数据显示，2015年全国一般公共预算收入同口径增长5.8%，比上年回落2.8个百分点。也是1988年以来中国财政收入最低增速。

2015年全国一般公共预算收入152,217亿元人民币，比上年增长8.4%。全国一般公共预算支出175,768亿元，比上年增长15.8%，同口径增长13.17%。据此测算2015年财政赤字已达2.355亿元。

中国大型投资银行--中金公司此前发布报告称，过去两年中国积极财政政策的实际执行“雷声大，雨点小”，改变这种局面首先要大幅降低政府公共部门的储蓄，并预计2016年财政预算的赤字率会从去年的2.3%上调到3%。

国务院发展研究中心宏观经济部副部长陈昌盛也表示，在未来一段时间内中国会面临债务攀升的压力，因此更要强调建立中长期的财务平衡。

被谈及如何看待人民币汇率大幅波动，王一鸣表示，只要中国经济基本面不发生变化，人民币汇率从中期看会保持稳定趋势，并称如果中国结构调整进展积极，人民币汇率还会往上走。

中国总理李克强周一称，全球经济、特别是各国股市急剧下跌，给中国经济带来很大的挑战和新的不确定因素。但他同时表示，“中国经济仍有巨大的潜力：我们有这么高的储蓄率，这么大的回旋空间，一旦经济真的出现滑出合理区间的苗头，该出手时我们会果断出手。”

去年底召开的中央经济工作会议也曾指出，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。（完）