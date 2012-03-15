中国年初贸易逆差难以持续--商务部

罗兰贝格发布第一季全球电动车发展指数 行业总量中国领先
路透上海3月3日 - 国际管理咨询公司--罗兰贝格最近发布今年第一季全球电动汽车发展指数报告称，由于市场持续快速增长，中国的电动汽车行业总量处于全球领先地位。
* 2月FDI同比续降,受欧州对华投资大减拖累
* 1-2月中国对外直接投资增逾四成
* 贸易逆差应不会持续,全年仍为顺差
* 希望欧盟放弃徵收航空碳税的单边行动
路透北京3月15日电---受欧洲对华投资继续大幅下滑拖累,中国今年2月FDI连续第四个月同比下滑.但今年头两个月,中国对外直接投资却大幅增长四成有余.
商务部新闻发言人沈丹阳周四并在记者会上表示,年初的贸易逆差将不会持续,今年全年预计还是顺差,但会逐步减少.
商务部数据显示,2月全国实际使用外资(FDI)金额77.26亿美元,同比下降0.9%.整个1-2月来看,FDI为177.23亿美元,同比下降0.56%;其中欧盟实际投入外资金额同比下降33.32%,至9.06亿美元.
但1-2月,中国累计实现非金融类对外直接投资74.35亿美元,同比增长41.1%.中国政府设定2012年对外投资目标660亿美元,去年全年为601亿美元.
"贸易逆差情况不太可能持续下去.总体看来,今年全年仍将是贸易顺差,但顺差会逐步减少,占国内生产总值的比重有望进一步下降,"沈丹阳称.
今年1-2月,中国累计实现贸易逆差41.5亿美元,主要受季节性因素影响.沈丹阳解释称,春节後一段时间的进口到货比较集中和活跃,加上去年2月受春节长假影响,进口基数偏低,因而今年2月进口增速较高.
此前海关数据显示,中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,达39.6%的13个月高位;当月因此录得至少10年来最大贸易逆差314.9亿美元.
商务部今日数据并显示,1-2月亚洲及美国对华投资继续保持升势.亚洲十国实际投入外资金额153.79亿美元,同比增长2.66%;美国实际投入外资金额同比增长0.87%,至5.25亿美元.
**望欧盟放弃徵收航空碳税的单边行动**
在被问及商务部对航空碳税的看法时,沈丹阳表示,对航空运输的限制必将对国际贸易产生重大影响.欧盟单方面将国际航空纳入排放交易体系,将造成国际航空市场的竞争扭曲,进而影响国际贸易的发展.
"中方希望欧盟能从大局出发,放弃单边行动,避免造成国际贸易的摩擦,影响国际贸易的发展",他并认为,"这种做法不仅对非欧盟国家不利,也将对欧盟自身产生消极影响".
今年1月1日起,所有出入欧盟的国际航班将被纳入欧盟碳排放交易体系(ETS),航空公司将为超出免费额度的排放买单,否则将面临每排放1吨二氧化碳100欧元的罚款.
另外,提及稀土问题,沈丹阳重申,中方对原材料出口的管理是正当的,主要是为保护资源和环境,而无意限制贸易自由,更无意通过扭曲贸易的方式保护国内产业,"我们的政策目标是符合世贸组织规则的".
近日,中国商务部已收到美国、欧盟、日本在世界贸易组织(WTO)争端解决机制下,提出有关稀土、钨、钼出口管理措施的磋商请求.沈丹阳就此指出,预计"磋商应该很快就开始".
商务部此前发布数据显示,中国2012年的稀土出口配额总量仍与今年基本持平.商务部周二明年下达第一批稀土出口配额共计10,546吨,并向待审核企业预留第一批配额14,358吨.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
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