中国年初贸易逆差难以持续--商务部

* 2月FDI同比续降,受欧州对华投资大减拖累

* 1-2月中国对外直接投资增逾四成

* 贸易逆差应不会持续,全年仍为顺差

* 希望欧盟放弃徵收航空碳税的单边行动

路透北京3月15日电---受欧洲对华投资继续大幅下滑拖累,中国今年2月FDI连续第四个月同比下滑.但今年头两个月,中国对外直接投资却大幅增长四成有余.

商务部新闻发言人沈丹阳周四并在记者会上表示,年初的贸易逆差将不会持续,今年全年预计还是顺差,但会逐步减少.

商务部数据显示,2月全国实际使用外资(FDI)金额77.26亿美元,同比下降0.9%.整个1-2月来看,FDI为177.23亿美元,同比下降0.56%;其中欧盟实际投入外资金额同比下降33.32%,至9.06亿美元.

但1-2月,中国累计实现非金融类对外直接投资74.35亿美元,同比增长41.1%.中国政府设定2012年对外投资目标660亿美元,去年全年为601亿美元.

"贸易逆差情况不太可能持续下去.总体看来,今年全年仍将是贸易顺差,但顺差会逐步减少,占国内生产总值的比重有望进一步下降,"沈丹阳称.

今年1-2月,中国累计实现贸易逆差41.5亿美元,主要受季节性因素影响.沈丹阳解释称,春节後一段时间的进口到货比较集中和活跃,加上去年2月受春节长假影响,进口基数偏低,因而今年2月进口增速较高.

此前海关数据显示,中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,达39.6%的13个月高位;当月因此录得至少10年来最大贸易逆差314.9亿美元.

商务部今日数据并显示,1-2月亚洲及美国对华投资继续保持升势.亚洲十国实际投入外资金额153.79亿美元,同比增长2.66%;美国实际投入外资金额同比增长0.87%,至5.25亿美元.

**望欧盟放弃徵收航空碳税的单边行动**

在被问及商务部对航空碳税的看法时,沈丹阳表示,对航空运输的限制必将对国际贸易产生重大影响.欧盟单方面将国际航空纳入排放交易体系,将造成国际航空市场的竞争扭曲,进而影响国际贸易的发展.

"中方希望欧盟能从大局出发,放弃单边行动,避免造成国际贸易的摩擦,影响国际贸易的发展",他并认为,"这种做法不仅对非欧盟国家不利,也将对欧盟自身产生消极影响".

今年1月1日起,所有出入欧盟的国际航班将被纳入欧盟碳排放交易体系(ETS),航空公司将为超出免费额度的排放买单,否则将面临每排放1吨二氧化碳100欧元的罚款.

另外,提及稀土问题,沈丹阳重申,中方对原材料出口的管理是正当的,主要是为保护资源和环境,而无意限制贸易自由,更无意通过扭曲贸易的方式保护国内产业,"我们的政策目标是符合世贸组织规则的".

近日,中国商务部已收到美国、欧盟、日本在世界贸易组织(WTO)争端解决机制下,提出有关稀土、钨、钼出口管理措施的磋商请求.沈丹阳就此指出,预计"磋商应该很快就开始".

商务部此前发布数据显示,中国2012年的稀土出口配额总量仍与今年基本持平.商务部周二明年下达第一批稀土出口配额共计10,546吨,并向待审核企业预留第一批配额14,358吨.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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