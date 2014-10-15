焦点：中国陷入低通胀折射实体经济承压 宽松政策仍将加码

图为北京一家市场，一名购买西红柿的顾客在付钱。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

发稿 路透中文部；撰写 乔艳红

路透北京10月15日 - 中国9月CPI涨幅重返“1时代”并创逾四年半低点，食品和非食品价格涨幅双双回落，再加上PPI同比和环比跌幅均进一步扩大，凸显实体经济层面需求不足，经济仍面临下行压力。

中国央行宽松政策持续加码，年内已经连续三次下调正回购利率。分析人士认为，未来通胀仍将低位运行，为政策面持续宽松以稳增长提供空间，但同时也应勿忘改革，以激发经济长期活力。

“主要受翘尾因素影响9月CPI回落较快，预计10月和11月仍会反弹，全年预计会在2%左右波动，而PPI持续30多个月下行令人忧虑，显示经济下行压力仍大，去库存去杠杆的过程仍在持续，”中国国际经济交流中心研究员王军称。

他表示，总体看目前经济下行压力没有明显减轻，需求依旧不旺；从政策选择看，货币政策定向放松一直在持续，继续放松的空间有限，财政政策仍需加大减税力度。

中国国家统计局周三公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，时隔四个月后再度跌落2%，创出2010年1月以来的56个月低点，当时涨幅为1.5%；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.8%。路透调查预估中值分别为CPI上涨1.7%、PPI下降1.6%。

统计局数据并显示，9月CPI中的食品价格同比上涨2.3%，非食品价格同比上涨1.3%。从环比来看，9月CPI上涨0.5%，PPI下降0.4%。

“最能反映经济景气度的非食品价格涨幅出现回落，PPI回落幅度亦超出预期，这说明当前经济景气可能比预期的要差，产能过剩的矛盾和需求不足的程度都比预期的要严重，”申银万国首席宏观分析师李慧勇评价称，“这进一步确认了当前应以稳增长的主要政策基调。”

他重申长期以来一直坚持的“三箭齐发”的观点，认为首先还是需要降低融资成本，激发民间经济活力，尤其在三次下调正回购利率之后，降息的概率进一步提升，可能下调25个基点。

同时，还要需要加大铁路、水利、管网等基建投资，来对冲行业投资下滑对经济的不利影响；最后，长短结合，勿忘改革，应尽快启动有短期稳增长效益的改革举措，譬如破除垄断、PPP、新型城镇化等。

中国国内金融市场对通胀数据反应平淡，沪综指.SSEC最新上涨0.28%至2,366点；亚洲股市在谨慎交投中微幅走升，中国通胀低于预期以及欧元区经济低迷，加深投资者对全球经济前景的担忧，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小涨0.28%，距离本周初触及的七个月低位不远。

中国CPI图表 link.reuters.com/kep23w

**低通胀凸显实体经济需求疲弱**

9月食品价格涨幅回落，有去年基数比较低的影响，因此也是在预期之中；但最能反映经济景气强弱度的非食品价格同比涨幅仅有1.3%，为至少过去两年来最低水准。

与此同时，PPI同比已经在长达两年半的时间里持续为负，环比则自年初以来持续为负值。9月当月环比下降0.4%亦是年内最大降幅。

国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁评价道，9月物价维持温和增长，与市场预期基本一致，而PPI持续下滑显示工业品价格明显走低，工业品价格通缩在持续，尤其PPI环比下降0.4%，降幅较前两月加快，包括钢铁等价格持续下跌，加之原油价格回落，输入性能源价格大幅走低，均带动PPI持续下行。

“这显示出制造业供大于求的压力较大，去产能调结构仍在进行中，整体经济下行压力不轻，”他说。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅对数据进行解读时称，CPI同比涨幅回落一方面是因为翘尾因素减少，另一方面是9月新涨价因素虽有所增加，但仅为1.3个百分点，低于近五年的平均水平。

至于PPI环比和同比降幅有所扩大，她认为，主要原因是原油、成品油、钢材价格降幅加深。同时，近期国际大宗商品价格下行对工业品价格形成的压力也有所加大。

统计局新闻稿显示，据测算，在9月份1.6%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.3个百分点，新涨价因素约为1.3个百分点。

**政策面宽松将延续**

三季度以来，中国经济呈现进一步疲态，8月工业增速降至6.9%的近六年最低水准，月初出炉的宏观经济先行指标--9月官方和汇丰制造业PMI也仅仅是低位持平而已。经济下行压力不减，要求政策持续宽松来稳增长，并为改革保驾护航。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩指出，9月数据低于预期与宏观经济基本面需求较弱有关，但同时也表明通胀压力并不像市场担心的那么大，因此昨日央行公开市场再度下调正回购利率、释放偏宽松政策信号也是可以理解的。

“未来货币政策或将延续目前用非传统的市场化手段来补充基础货币缺口，此外央行可能会通过调整公开市场或是银行间市场利率的方式来释放利率的信号，”他说，“总之，货币政策有一定的操作空间。”

但他也指出，中国整体的货币存量以及偏高的信贷率亦是约束货币政策的因素，这导致货币政策虽有一定的操作空间，但也不会太大。

央行公开市场昨日进行200亿元人民币14天期正回购操作，中标利率3.4%，较前次调降10bp。此前，央行在7月14日重启14天正回购时，将利率从年初3.8%的下调至3.7%；9月18日，央行再度下调14天正回购利率至3.5%。

浦发银行高级宏观分析师曹阳也称，PPI走低使企业盈利承压，这需要通过降低实际利率来来缓解企业财务费用负担；而CPI较低、地产等资产价格处于下行周期，居民通胀预期稳定也增加了宽松货币政策空间。

“央行近期下调正回购利率仅是新一轮宽松货币政策的开始，未来降息、降准均是可能的政策选择，”他说。

中国国务院总理李克强日前在部署下一阶段经济工作时指出，用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”；他并称，经济有波动是难免的、但仍在合理区间，目前政策工具箱储备还很充足。

国家统计局定于10月21日（下周二）公布三季度GDP、以及9月工业、投资和消费数据。 路透访问分析师预估中值显示，三季度中国经济料延续放缓势头，GDP同比增速放慢至7.3%。 （完）

(审校 黄凯)

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