中国战略油储二期竣工或延至2015年--中金

路透北京5月21日 - 中国国际金融有限公司(CICC，简称中金)周二表示，中国可能将于2015年完成战略石油储备(SPR)项目第二阶段的工作，这较原定时间延后了两年。

中金在研究报告中表示，预计天津油库建设工程有望在今年完工，而第二阶段其他的油库建设工作多数将在2014-2015年完成。中金是一家中外合资投资银行，部分股份由中国政府持有。

业内消息人士称，中国于2011年底完成了第二阶段在兰州与独山子两座油库的修建工程，并在2012年上半年注油。

中金称，自此再没有新的战略石油储备油库落成。

油市密切关注着中国的原油采购。中国2012年上半年对兰州与独山子油库注油，支撑布兰特原油价格在这段时期的多数时间里处于每桶110-120美元。

中金表示，在大跨度岩洞施工方面缺乏经验是造成战略石油储备项目建设延迟的原因之一。

中金认为，政府延迟工程建设的步伐，可能是预期美国页岩油开发将使油价在未来几年承压。而这将降低已完工油库的注油成本。

中金称，预计第二阶段的储存容量将从1.7亿桶上升至2.1亿桶。

中金认为，中国政府亦可能将该国战略石油储备能力总规模从原计划的5亿桶调高至6.2亿桶，以因应原油进口增加。

“随着进口量不断上升，若要维持相当于至少90天原油净进口量的库存水平，我们预计第三阶段的库存能力将需要扩容至3.1亿桶，战略石油储备能力总规模升至6.2亿桶，”中金表示。

中国在2009年完成了第一阶段战略石油储备油库1.02亿桶的注油工作。第一阶段的原油均价在每桶58美元。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张明钧)

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