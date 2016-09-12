中国降杠杆需抑制楼市泡沫过度成长 并强化国企约束--央行专家

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月12日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏表示，目前中国杠杆率的上升有两大来源，即房地产和国营企业。过去十几年，中国杠杆率上升三分之一来源于房价的上涨，房地产领域还需采取很多措施抑制泡沫过度成长，抑制过度的金融资源流入。
他日前在接受第一财经专访时并称，有些国营企业在低效地使用金融资源，因此要在未来强化国有企业的约束机制。中长期看，应该有各种各样的办法，至少让杠杆率的增幅可以降下来，这是希望看到的局面。
“杠杆是个非常复杂的问题，如果你把杠杆降得太快，可能一下子把经济增长速度又打下来了，甚至可能造成就业的问题。”马骏表示，“但是如果你在中长期也不降杠杆的话，那么风险就会不断地积聚。因此要找到一个比较好的平衡。”
他强调，不能用太便宜的钱让国营企业去做无效的投资。因此允许一些国有企业违约，让市场能够比较准确地去确定他们的信用风险，来给他们一个正确的融资定价，是至关重要的。
他并提到，民间投资受到较多准入限制，未来应在教育、医疗、媒体、文化等更多的领域，充分对民营企业开放。
在发展绿色金融方面，马骏表示，绿色金融面临着期限错配问题，因此需要创造新的金融工具，如绿色债券、抵押类、质押类的贷款等；关于地方政府发展绿色金融，关键要有很强的政策信号，以及将绿色作为地方政府业绩考核的方法和标准。
他指出，目前的金融体系主要还是倾向于支持大中型的金融机构和企业进行绿色投资。未来确实要做一些创新，让中小企业，包括民间的中小企业能够参与进来，他建议发展中小企业的集合债。
中国银监会官员7月曾表示，中国现在面临货币过快扩张，未来一段时间不良风险依然会持续上升。中国银行业需谨防资产泡沫引发的一系列风险，尤其是与地方政府相关的风险以及通胀卷土重来的风险。
路透调查显示，受益于宽松信贷和一二级城市的热络表现，中国住宅市场年内涨势将不会有明显减弱，一二线土地市场还将保持一定热度，投资增速将较去年有所上升，不过随着需求的释放和调控逐步收紧，明年房价涨幅将大幅收窄。（完）
(发稿 陈杨；审校 宿泱韫/张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。