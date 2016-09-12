中国降杠杆需抑制楼市泡沫过度成长 并强化国企约束--央行专家

路透北京9月12日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏表示，目前中国杠杆率的上升有两大来源，即房地产和国营企业。过去十几年，中国杠杆率上升三分之一来源于房价的上涨，房地产领域还需采取很多措施抑制泡沫过度成长，抑制过度的金融资源流入。

他日前在接受第一财经专访时并称，有些国营企业在低效地使用金融资源，因此要在未来强化国有企业的约束机制。中长期看，应该有各种各样的办法，至少让杠杆率的增幅可以降下来，这是希望看到的局面。

“杠杆是个非常复杂的问题，如果你把杠杆降得太快，可能一下子把经济增长速度又打下来了，甚至可能造成就业的问题。”马骏表示，“但是如果你在中长期也不降杠杆的话，那么风险就会不断地积聚。因此要找到一个比较好的平衡。”

他强调，不能用太便宜的钱让国营企业去做无效的投资。因此允许一些国有企业违约，让市场能够比较准确地去确定他们的信用风险，来给他们一个正确的融资定价，是至关重要的。

他并提到，民间投资受到较多准入限制，未来应在教育、医疗、媒体、文化等更多的领域，充分对民营企业开放。

在发展绿色金融方面，马骏表示，绿色金融面临着期限错配问题，因此需要创造新的金融工具，如绿色债券、抵押类、质押类的贷款等；关于地方政府发展绿色金融，关键要有很强的政策信号，以及将绿色作为地方政府业绩考核的方法和标准。

他指出，目前的金融体系主要还是倾向于支持大中型的金融机构和企业进行绿色投资。未来确实要做一些创新，让中小企业，包括民间的中小企业能够参与进来，他建议发展中小企业的集合债。

中国银监会官员7月曾表示，中国现在面临货币过快扩张，未来一段时间不良风险依然会持续上升。中国银行业需谨防资产泡沫引发的一系列风险，尤其是与地方政府相关的风险以及通胀卷土重来的风险。

路透调查显示，受益于宽松信贷和一二级城市的热络表现，中国住宅市场年内涨势将不会有明显减弱，一二线土地市场还将保持一定热度，投资增速将较去年有所上升，不过随着需求的释放和调控逐步收紧，明年房价涨幅将大幅收窄。（完）