专家称中国去杠杆既要降存量更要控增量 要健全国企负债率动态监测

路透北京2月15日 - 中国宏观经济研究院首席专家陈东琪周三表示，深化“去杠杆”以降低企业杠杆率为重点，既要降低杠杆存量，更要控制杠杆增量，要健全对国企负债率的动态监测、风险预警和自我调节机制。

陈东琪在中国经济50人论坛年会上称，对高负债甚至资不抵债企业及时进行兼并重组或破产清算，还要控制那些不是由企业自发形成，而是由某项政策措施衍生出来并体现在资产负债表上的杠杆。

“国有企业还得有一个非常严格的预警监测机制，第二要有一个调整机制，第三个有一个退出机制。”他说道。

对于补短板，他表示补设施、民生短板都很重要，但更重要的是补制度短板，通过给劳动、资本所有者提供更好制度供给，保护劳动者、企业家的创新精神，激发市场活力。既要清除制度性障碍，使其“能够投”、“愿意投”；又要建立产权保护制度，使其“敢于投”、“放心投”。

陈东琪认为，目前深化供给侧改革的难点首先在于如何为改革创造稳定的宏观环境；其次，如何最终形成有效市场运行机制；如此顺利实现新旧动能转换；以及如何合理分担改革成本、公平调整利益格局。

“重要的是加快市场的基础性制度建设，构建公平竞争的规则体系，为市场主体提供更好制度供给。”

他表示，要建立健全各类企业公平准入、自由退出的机制；进一步简政放权，严格执行负面清单、权力清单和责任清单制度，避免不当行政干预。

近年来中国杠杆率特别是企业杠杆率高企，“去杠杆”位列中央五项重要经济工作的任务之一。中国央行周三发布工作论文称，中国高杠杆率与高储蓄和特定的增长模式密切相关；但杠杆本身不是问题，杠杆效率是关键；笼统去杠杆或加杠杆政策都可能有失偏颇，正确做法是让市场在资源配置中发挥决定性作用，并合理把握去杠杆和经济结构转型的进程。（完）