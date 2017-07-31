焦点：中国去杠杆紧箍咒难松 银行业下半年资产配置更注重灵活

路透上海7月31日 - 中国金融业从去杠杆到稳杠杆，政策开始更加注重监管协调与维护市场基本稳定的平衡。但在降杠杆远未结束、严监管仍是主基调的形势下，众多不确定因素令银行业对下半年资产配置继续保持谨慎。

随着流动性条件和预期改善，市场对于监管强化和去杠杆导致流动性突然紧缩的担忧明显缓解，相信决策层会密切观察市场并随时微调；不过银行人士普遍认为，局部信用风险和流动性风险仍要多考虑，同时要抓住阶段性和结构性投资机会，并保持好资产配置的灵活性。

“前一段央行银监官员出来说去杠杆有成效可能很多人解读为利好，但市场反应表明这种表态实际上偏利空，”一银行金融市场部总经理对路透称，“去杠杆到底成效如何，说话的人是谁特别重要，再看史无前例的高规则金融工作会议后的一系列部署，信号其实更清晰了。”

他并表示，去杠杆动作现在来看只会持续，不会半途而废。在资金面上表现出来的是市场信心仍特别脆弱，央行也在小心翼翼地维护着，但同时不敢也肯定不会多投放流动性，稍微放一点“给点阳光杠杆就抬头”，市场最主要的配置主力还未进场。

“有些中小行耐不住寂寞，赶紧往里杀，这些人憋了大半年了，想找个机会翻身。”他称，去年做错行情的机构配置资产大多今年三季度到期，“如果没有认错出来的，也扛过来熬过来了，期限错配的套利模式丢不掉的，...仍然有冲动做，但我们还是最关注大资管办法，别太乐观要谨慎。”

继全国金融工作会议明确要求防范重大风险隐患后，上周召开的多个重要会议，均对整治金融乱象进行了部署。7月24日召开的政治局会议强调要深入扎实整治金融乱象；2017年央行分支行行长座谈会亦要求着力防范化解重点领域风险，严格规范金融市场交易行为。

与此同时，中财办副主任杨伟民表示今年要在防范化解金融风险上取得新成效，明确五类“灰犀牛”为主要防风险对象；银监会年中工作座谈会亦表示，深入扎实整治金融乱象，坚决惩处违法违规行为。显然，尽管稳是主基调，整治金融乱象会协调监管下“重拳”。

“下半年活着是最好的，现金为王，手里多点钱不是什么坏事情。”光大银行(601818.SS)资管部副总经理潘东认为，在当前房地产、金融和经济三重收缩周期叠加环境下，需要怀着一颗敬畏的心对待市场，前进时要时刻想好撤退的底线和退路在哪里。

南京银行(601009.SS)资管部总经理戴娟在2017中国资管年会上谈到，严监管下今年资管业务整体规模及增速都在收缩，很多业务模式难以为继，投资端需要调整，更多要去强调稳步的发展。

在她看来，今年的核心是要防控流动性风险，平稳度过严监管形势，去杠杆严监管短期内可能会带来阵痛，但有利于长期稳健发展，下半年形势机遇与挑战并存。

中国金融时报周一发表文章称，治理金融乱象，显然需要一套监管重拳，要敢于亮剑，敢于揭盖子、打板子，对于整治金融乱象保持高压态势。

**资产配置更注重灵活**

下半年市场总体趋向会更平稳，是业内大多数人的共识，无论金融市场还是货币市场，不会大起大落，债券市场和权益类市场都有配置机会，要抓住结构性和阶段性机会。

“市场如果看得很准的话，那是神仙。但作为一个大的机构，我的观点是不能看错。”工商银行(601398.SS)资管部总经理顾建纲在前述资管年会上表示，比较看好“三去一降一补”下权益市场的机会，也要抓住任何一个交易性的最佳时间窗口。

潘东则表示，大类资产配置上应该是组合管理的概念，比如说流动性组合，从现金、同业存单、拆借、利率债等一系列资产都会配，只不过不同的时点、不同的价格下权重不一样；又如固定收益组合，下半年以配置为主、交易为辅可以捕捉到一些机会。

接受路透采访的银行人士均谈到，配合防范金融风险的系列政策待落地，故而目前方向性并不明确，局部信用风险可能会在某一时点上对流动性形成冲击，要把握好流动性资产配置的比例，才能夺取市场波动的机会。

前述金融市场部总经理表示，不要轻易去博，觉得现在到配置期了往里杀，可能还是为时过早；但任何策略没有完美的，只能做取舍，比如均衡策略必须坚持，当前可以逐步建仓，更要保持好资产配置的灵活性。

“一定量的现金还是要保留，我要求团队至少保留40%的货币类。各家条件不一样，我们下半年利润没那么愁，有些银行下半年压力比较大策略又会不一样，但人无近忧必有远虑，还得为明年打点底。如果下半年走错了会给明年带来影响。”他补充称。

招商银行(600036.SS)资管部副总经理魏青持相似观点。她表示，整体流动性肯定没有以前宽松，加上金融去杠杆仍然会是方向性动作，因此流动性要多考虑；在资产配置上，现金类和存款类资产要做一定的布局，以应对流动性需要。（完）