中国因欺诈发行退市第一股欣泰电气早盘巨量涨停 换手率超50%

路透北京7月27日 - 中国首只因欺诈发行而即将退市的创业板股票--欣泰电气(300372.SZ)在恢复交易连续11个跌停后，周三迎来“异常”行情，该股早盘巨量打开跌停后快速拉升至涨停，换手率超过50%。

本地时间10:50，*欣泰大涨10.07%，报5.03元人民币；该股开盘则报跌停价位4.11元。

近日深交所通过各种形式提醒投资者交易欣泰电气的风险，并预计该股暂停上市后无法恢复上市，在终止上市后也无法重新上市。深交所表示，将持续做好对公司市场传闻、股价走势的实时监控工作，督促公司及时发布公告提示退市及相关风险。如有重大异常情况，将上报监管部门处理。

证监会认定欣泰电气首次公开发行股票并在创业板上市申请文件中相关财务数据存在虚假记载；上市后披露的定期报告中存在虚假记载和重大遗漏。公司股票7月12日复牌交易30个交易日后，预计于8月23日起停牌，深交所在停牌后15个交易日内作出是否暂停股票上市的决定。证券简称已调整为“*欣泰”，股价日涨跌幅限制比例不变。（完）