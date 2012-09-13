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国际财经 | 2012年 9月 14日 星期五 07:18 BJT

中国需求反弹令亚洲燃料油市场获支撑

路透新加坡9月13日电---中国需求复苏周四令亚洲燃料油市场获得支撑,交易商关注第四季上半段供应可能较为紧张.

8月底委内瑞拉最大炼厂发生火灾料导致燃料油供应中断,该国是通过中石油向亚洲输送燃料油的主要供应国.

中国需求不断上升,尤其是小型炼厂,同时库存开始下降.另一个提振需求的因素是柴油炼油利润率不错.

"目前需求在上升,但其实可以更好,"新加坡一燃料油交易商称.

路透数据显示,9月/10月跨月价差上升0.13美元至逆价差每吨4.13美元；10月/11月跨月逆价差持稳於每吨4.13美元.(完)

--编译 于春红;审校 田建华

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