中国需求激增 使芯片制造商议价能力增强

图为三星电子总部内的展室，讲解员走过一块内存芯片。 REUTERS/Jo Yong-Hak

* 平板电脑和智能手机需求在中国激增

* 中国使芯片制造商摆脱对苹果和三星的依赖

* DRAM和NAND内存芯片价格开始上涨

路透首尔7月4日 - 亚洲芯片生产商将从行业格局的重大改变中受益。经过多年审慎投资，芯片供应受到抑制，市场的天平开始向芯片制造商的方向倾斜，而苹果(AAPL.O)等消费电子制造商的优势则被削弱。

随着中国对低价平板电脑和智能手机的需求激增、以及华为等中国移动设备生产商的崛起，东芝(6502.T)以及SK Hynix(000660.KS)等芯片生产商料将从中获利。中国是全球最大的智能手机市场。

虽然高端产品市场不像以往那样迅猛增长，但对大容量内存设备的需求将刺激芯片销售。

所有这些因素，以及自2011年以来芯片产能投资减少，意味着动态随机存取存储器(DRAM)和NAND内存芯片的价格开始上涨，制造商的议价能力达到多年来的顶峰。

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“制造商们正从最近几年需求激增后的削减投资作法中受益，”I'M Investment & Securities的分析师Hong Sung-ho表示。

以往，苹果和三星是移动设备用NAND芯片仅有的主要买家，制造商的议价能力很弱，但这种格局在去年初发生了改变。这两家全球巨头主要关注高端市场，但随着高端市场接近饱和，他们正面临增长放缓的困境。

**中国带动**

中国正推动此行业快速转向低价智能手机，帮助芯片制造商把客户基础拓展至苹果、三星等大厂之外。

华为、中兴通讯(ZTE)(0763.HK) (000063.SZ)、联想(0992.HK)等中国智能手机制造商的成长正威胁着苹果和三星的霸主地位，这给芯片制造商带来优势。

中国智能手机出货量中有70%定价在每部1,000元人民币甚至更低，10%的价格在1,000-3,000元人民币之间。每台不到100美元的超低价平板电脑，也正大举消化供应。

“尽管来自苹果的需求转弱，NAND价格已经...持坚向上，这很大程度上要归因于来自中国的需求强劲成长，”HMC Investment & Securities分析师Greg Nho说。

“苹果订单的规模是牵动价格的一大因素，但是现在，来自中国制造商的远能能抵销这种波动。”

尽管个人电脑(PC)销售大降，但DRAM晶片价格今年迄今已跳涨将近90%，同时NAND记忆芯片市场也很紧俏。

除了中国市场外，NAND芯片需求也在增长，因为消费者需要高端消费品有更大的存储能力，播放高质录像和音乐。

“以前我们只是拍拍几张照片，但如今我们也会把影像录下，分辨率可能更高，”东京Macquarie Capital Securities研究主管Damian Thong说。

“我真的认为NAND快闪芯片的机会非常大，有很大开发潜力。”

例如，宏达电(2498.TW)旗舰机种HTC One拥有64位元组(gigabytes)的NAND记忆体容量，是其他多数高阶机种的四倍多。

**再度扩张**

排名第二的NAND芯片制造企业东芝周二表示，将在日本扩大一生产工厂，投资近300亿日圆(合3亿美元)。全球排名第一的三星正在中国建设一家投资70亿美元的NAND芯片厂。

美光(MU.O)希望在8月底前完成对日本破产芯片制造企业尔必达记忆体(Elpida Memory)ELPDQ.PK的收购。随着与尔必达的整合，美光计划在2014年增加投资。

尽管一些芯片制造企业数年来首次增加投资，但几乎没人相信该市场将趋于饱和。据HMC Investment & Securities数据，实际上，今年记忆体芯片制造企业的总资本支出料将下降2.6%至123亿美元。

多数芯片制造企业保持较小规模的投资，因他们在为3D芯片设计的到来作准备，这是在目前二维结构基础上的重大技术飞跃。

麦格理的Damian Thong表示，市场对NAND芯片的需求将继续超过供应，尽管一些新生产厂正在建设当中。

“未来12个月记忆体芯片价格和利润率将维持在高位，”他表示。

三星电子曾一直是芯片领域最积极的投资企业之一，但近些年渐趋保守。其传统作法是不让利润率太高，从而使竞争对手受到牵制，但目前三星已不再采取这种作法。

“通过建立供应过剩的局面，三星有能力使得竞争者处于弱势，”Bernstein分析师Mark Newman周二在报告中称。

“而目前那种降低记忆体芯片价格的策略，实际上帮助了三星的手机和平板电脑竞争对手。三星因此变得更愿意建立记忆体短缺和高定价的局面。”

三星是全球最大NAND芯片生产企业，市占率约为38%，其次为东芝，市占率为28%，SK Hynix为13%。(完)

(编译 李春喜/李婷仪/于春红; 审校 李爽/侯向明)

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