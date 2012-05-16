中国将坚持扩大内需稳定外需--总理

路透北京5月16日电---中国国务院总理温家宝表示,当前世界经济形势有所好转,但复苏基础还很脆弱,存在较大不确定性,中国将坚持扩大内需、稳定外需,把扩大进口与稳定出口结合起来,推进人民币汇率形成机制改革.

新华社周二晚间援引他在会见参加世界贸促高峰论坛的代表时的讲话称,要把吸收外资与对外投资结合起来,深化包括服务业在内的市场开放;着力营造公平、公开、透明的法律政策环境,切实保护所有在中国的企业的合法权益.

"各国工商界和贸促机构要抓住机遇,携手应对挑战,反对各种形式的保护主义,促进贸易、投资便利化,推动建立公平合理的全球经济新秩序."温家宝称.

中国国家主席胡锦涛在给界贸促高峰论坛的贺信中也指出,今後中国将实行更加积极主动的开放战略,继续改善贸易和投资环境,促进对外贸易平衡发展,维护和加强多边贸易体制,推动建设公正合理的国际自由贸易体系.

中国4月实际FDI连续第六个月同比下滑.商务部发言人指出,中国实际利用外资持续出现负增长主要是由於世界经济总体增长乏力,以及欧美鼓励产业回归等因素,不过仍对利用外资前景持乐观态度.(完)

--发稿 沈燕; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。