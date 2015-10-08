特写：黄金周催生中国庞大内需市场 也让管理滞后无处隐遁

路透北京10月8日（作者 沈燕） - 一方面绵延险峻的山路上爬满了络绎不绝的私家车，已形成一个庞大的“山路停车场”；另一方面，景区门口售票处，只要购买每位120元人民币的游客门票和60元的车票后，源源不断的私家车就可以长驱直入。

这是中国十一国庆黄金周期间，位于北京、河北等地交界的雾灵山风景区内真实的一幕。而在前一日，该景区已发生一起私家车坠落山崖事件，所幸没有造成人员伤亡。

当集中式休假导致各地旅游景点人满为患、道路爆堵，并催生出巨大内需市场的同时，部分景区管理滞后以及城市管理者水平低下，不仅让景区的混乱升级，亦让城市管理手段和水平的落后无处隐遁。

“景区内所有的工作人员都在疏导道路。”一位驾驶着雾灵山景区旅游中巴的女司机在安抚已困在车内快一个小时的游客时，也在抱怨景区售票处丝毫不顾及景区内已拥堵不堪的道路，依旧不停售卖着游客的门票和汽车进入的门票。

“只管收钱根本不管车开进来能不能走得动。”女司机忿忿地说。

尽管该景区有三个入口，但相对于黄金周蜂涌而入的人潮和车潮显然也是力不从心。而纵观国内其它类似的景区，往往是由景区大巴负责景区内的游客接送，并不允许私家车进入。

很显然，管理的混乱也是导致雾灵山景区拥堵加剧的重要原因。类似的情况在中国黄金周的诸多个景点并不鲜见；而公路管理上的混乱和滞后也是黄金周期间道路拥堵加剧的原因之一。

在从雾灵山返回北京的路上，途经一个检查站时汽车又排起了长龙。原来身着制服的工作人员正要求所有车辆打开后备箱检查，并要逐个登记司机的驾照与身份证，对已看不见队尾的车流和此起彼伏的喇叭声充耳不闻。

而在中国政府强调简政放权，转变政府职能，并寄望扩大内需提振经济的大背景下，中国百姓黄金周的感受或许是丈量政策从宏观到微观有多长距离的最好尺子。

根据北京市旅游委7日发布的数据显示，七天国庆长假，北京共接待游客1,151.6万人次，比去年同期增长1.6%；旅游总收入83.1亿元，同比增长7.1%。（完）