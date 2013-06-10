需求不足中国经济徘徊底部 调结构需顶住放缓压力

5月30日在浙江临海拍到的一家纺织厂的图片。 REUTERS/William Hong

* 5月物价数据低于预期，通缩忧虑浮现

* 投资、消费和工业亦无亮点

* 经济底部波动，二季度恐难回升

* 调结构需顶住经济放缓压力

发稿 路透中文部；撰写 宿泱韫

路透北京/上海6月9日 - 中国5月物价数据意外低于预期，投资和消费亦无亮点，由于PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。

而在决策层对经济增速下滑容忍度提高的情况下，调结构的步伐应不会就此放慢，在经济不出现大幅下滑的情况下，短期内料不会出台大规模的宽松刺激政策。

“结合上午的数据，都一致反映出总需求不足，经济是非常弱的复苏；经济还是会往下走，二季度会延续一季度的回落态势。”中国国际经济交流中心研究员王军表示。他预计二季度经济增速会下降到7.5-7.6%，还是可以承受的范围，结构调整不应因此而止步。

国家统计局周日公布数据显示，5月物价数据明显低于预期，居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，环比下降0.6%；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅扩大至2.9%，为去年9月来最低，同时环比下降0.6%。

投资、工业生产和消费亦无亮点，5月规模以上工业增加值同比增长9.2%，1-5月固定资产投资增长20.4%，均较路透调查的预估中值低0.1个百分点；5月社会消费品零售总额同比增长12.9%，与预估中值一致。

工业生产继续为产能过剩所困扰。PPI在负值已逾一年，在5月跌幅又进一步扩大，创下去年9月来的最低值，反映出实体经济需求不足，让不少分析人士担忧未来可能面临通缩风险。

华宝信托宏观经济研究员聂文表示，数据低于预期太多，实体经济不是很好看。他认为，价格下滑速度太快，特别是工业领域，”看来央行一直担忧的通胀目前来看已经问题不大，实体经济更多感受到的是通缩了。PPI下滑过快，也反应出实体经济需求不足，未来企业业绩不是很好。“

“PPI全年可能无望转正。”海通证券首席宏观债券分析师姜超称，“通胀大幅回落，PPI已陷通缩，我们认为未来通胀压力将显着减弱，且由于近期央行政策持续偏紧，更需警惕通缩风险。”

欲览中国通胀数据图表，请点击: link.reuters.com/ted78t

**经济底部徘徊**

今年以来中国经济虽在复苏之中，但增长仍然乏力，制造业尚未走出产能过剩的困扰，套利因素导致的外贸高增长则在近期的严监管下挤出了水分，基建和房地产投资仍然是经济的稳定器。

“总体来看，5月经济运行还是处于弱势，看不到快速好转的迹象，底部波动将是未来的主要特征。”广发银行金融市场部高级交易员颜岩表示。

他分析指出，重工业同比增速明显超过轻工业，表明目前工业生产主要是靠投资需求拉动，自发增长的动力有限，消费总额增速略有反弹，但不构成趋势，未来波动有限，而投资增速还算稳定，在政府主导下这是稳定经济增速的重要手段，并以此带动工业生产。

数据显示，1-5月国内房地产投资仍然保持了20%以上的增速，而新开工面积同比增长1%，分析师认为，房地产企业近期积极拿地，且资金状况较去年有明显好转，预示未来房地产投资仍能保持一定增速，对稳定经济发挥作用。

尽管如此，中国经济仍面临产能过剩的挑战。“去产能的过程面临很多约束，目前没什么进展，看不到经济往上走的动力。就是这么个底部徘徊的过程。”华创证券宏观策略研究主管华中炜表示，他认为未来经济前景还得看去产能的进展。

交通银行金融研究中心唐建伟称，过剩产能需要去产能化，这种局面还会持续一段时间，使经济回升短期面临较大压力。他认为，二季度经济增速稳住的可能性比较小，可能会在一季度7.7%的基础上进一步下降。

当月其它数据也验证中国经济在底部徘徊，5月进出口同比增幅由前月的15.7%猛跌至0.4%，令市场大跌眼镜，表明中国外贸形势和经济增长动力不容乐观；而受累于疲弱的经济表现，5月新增人民币贷款以及社会融资规模增长均乏力，与此同时，广义货币供应量(M2)的增速虽稍有回落，但依然处于较高水平，高货币投放并未带来相应的经济拉动效果。

尽管中国经济短期走势堪忧，不少机构近期也已下调对二季度经济的预估，但也有分析师认为不必太过悲观。

王军预计，很可能三季度经济增速就会企稳，“未来投资可能会加快，如果财政支持力度加大，包括发债节奏可以加快的话，这种逐季度下滑的态势会终止，下半年可能会好一些，而随着下半年十八届三中全会的改革定调，明后年的经济发展不必太担心。”

**调结构需顶住经济放缓压力**

与2008年的情况不同，分析人士多认为此番经济增长放缓暂不会阻挡决策层调结构的步伐，释放改革红利仍将是未来的重点工作。

“经济增长模式的改革不可避免要带来经济增速衰退，目前的情况便是如此。”颜岩表示，“今年的社会融资规模显示流动性供给充足，但工业运行目前依然弱势，说明外部刺激的边际效果衰减严重，必须从经济内部结构进行改革才有效。因此短期内看不到大规模的宽松刺激政策。”

申银万国首席宏观分析师李慧勇则认为，如果经济增长能稳定在7.5%，政策还是以释放改革红利，破除垄断加快经济体制改革为主；但若跌到该水平之下，可能还需要通过加快投资来稳增长。

新一届决策层上任，市场对其落实改革措施的决心和政策力度寄予厚望，国务院近期部署包括利率汇率市场化改革在内的多项经济体制改革方案，总理李克强则在本周六再次强调，通过深化改革，激发市场和经济内生活力、释放消费和民间投资潜力。

“现在看经济数据，结构调整越来越重要。”唐建伟表示，“这时候顶住，把过剩的产能慢慢消化，再通过改革释放新的动力把经济增长稳住，才是正确的选择。”

而以目前的经济形势，货币政策能否有所作为，市场对此存在一定分歧。一部分分析师认为鉴于经济形势不佳，应有金融扶持实体经济的相关举措，降息的概率在提升；另一些则认为，在资产价格反弹以及热钱流入压力下，货币政策空间有限。

“央行政策确实比较纠结，国内经济低迷，海外量化宽松导致热钱流入压力很大，需要降息来扶持经济并缓解热钱流入。但是反过来说，如果降息，会使经济结构调整必须停下来转向稳增长，这次启动的结构调整又要打水漂了。”唐建伟说。(完)

(审校 曾祥进)

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