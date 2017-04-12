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时事要闻 | 2017年 4月 12日 星期三 19:11 BJT

中国国防部否认向中朝边境增派15万名士兵的报导

路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。

朝鲜半岛局势近期有所升级， 朝鲜国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其进行核打击。与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总统特朗普称之为“无敌舰队”。

此外，中国中央电视台（CCTV）周三报导称，中国国家主席习近平和美国总统特朗普通电话，习近平指出，中国坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调。（完）

(发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)

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