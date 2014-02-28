专访：丹麦官员称中国雾霾天气催生环保产品商机

路透雅典2月27日 - 丹麦贸易和发展部部长延森(MogensJensen)周四在结束访华后表示，中国众多城市出现雾霾天气，意外地给全球环保产品贸易带来动力，因为中国急需廉价清洁能源。

中国上个月加入了一项包括美国和欧盟在内的主要贸易经济体计划，以消除从太阳能面板到风力发电机等环保产品的贸易壁垒。环保产品市场一年的价值高达1万亿(兆)美元。

“我刚从中国回来，见过中方贸易部长，当时他说‘看看窗外，我们需要这个协议’，”延森在对欧盟各国贸易部长讲话前向路透记者表示，“中国家庭需要绿色产品，他们希望子女拥有晴朗的蓝天和新鲜空气”。

延森本周到访北京时，正值当地发布空气污染橙色预警，污染水平远远超出了世界卫生组织(WHO)建议的上限。

1月，包括中国、美国和欧盟在内的14个主要贸易经济体在达沃斯表示，将对2011年亚太国家启动的一项计划进行扩展，在2015年底之前把环保产品的关税降至5%或更低。

“当中国这样的大国也参与进来时，加入其中也符合其他国家的利益，”延森表示，“在气候变化中受损失最大的是世界上的贫穷国家。他们需要水、电，解决办法通常是风电和太阳能科技。”(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。