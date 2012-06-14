胡锦涛开始访问丹麦 两国将加强绿色技术贸易

路透哥本哈根6月14日电（记者 John Acher）---中国国家主席胡锦涛周四抵达丹麦，对该国开始为期三天的国事访问，访问议题预计将重点围绕双边经济关系展开，还可能涉及扩大绿色技术贸易事项。

丹麦官员称，在此次访问期间，丹麦和中国将签署一项协议，以加强两国在能源效率、环境保护、可持续性城市发展等方面的商业合作。

这是中国和丹麦建交62年以来，中国国家元首首次对丹麦进行国事访问，随行的还有一个由中方官员和商界领袖组成的重量级代表团。

丹麦外交部发表声明称，该国贸易与投资部长Pia Olsen Dyhr与中国商务部长陈德铭周六将签署绿色技术协议。

该部称，双方将建立由政府和行业派员参加的工作组，推动发展绿色技术贸易，减少市场壁垒。

该部在声明中称：“中国目前已是全球最大的风力市场，预计到2014年还将成为全球最大的可持续能源市场。”

该部指出，中国计划到2020年时向可持续能源投资2.50万亿丹麦克朗（4,237.5亿美元），其中的一半将投向风力发展领域。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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