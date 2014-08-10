人行研究局称出台存款保险制度准备工作基本就绪

路透上海8月9日 - 中国人民银行研究局首席经济学家马骏近日表示，目前存款保险制度出台的各项准备工作基本就绪。存款保险制度将对银行实行全覆盖，并且银行推出存款保险制度不分先后。

他并表示，应加大市场决定汇率的力度。央行基本退出常态式外汇干预，只在汇率浮动范围超过规定区间、资本项目有较大不平衡及金融市场出现危机等偶然情况下才对外汇市场进行干预。

“存款保险制度将对银行实行全覆盖，并且银行推出存款保险制度不分先后。”他称。

至于存款保险的上限如何确定，马骏称，在确定赔付限额时，一方面参考了国际上成熟做法和改革趋势。另一方面，也充分考虑了居民倾向于储蓄存款，储蓄在一定程度上承担了社会保障功能等国情因素，赔付限额将使绝大多数存款人的全部存款受到明确的法律保障。

关于差别费率，马骏表示，为了降低道德风险，越来越多的国家实行基于风险的差别费率机制，对风险较高的存款类金融机构适用较高的费率，反之适用较低的费率。

“原则上中国也将采用差别费率。”他称。

自去年末来，中国央行多次表示加快建立存款保险制度，但尚未见实际举措。央行官员曾在6月末表示，推出存款保险制度已刻不容缓，其是发展民营银行的重要前提和条件，对于完善中国金融安全也有重要意义。

**对下半年经济审慎乐观**

马骏对下半年经济走势持审慎乐观态度。估计房地产投资将继续减速，出口和基建投资增长有望加速。财政、金融的微刺激政策和简政放权等改革措施所释放红利应该能够将今年国内生产总值（GDP）增速保持在7.5%左右。

谈及下半年货币政策及金融改革，马骏表示，应继续保持流动性适度水平和货币市场稳定运行。继续优化基础货币投向，定向支持棚改、三农、小微等薄弱环节，促进信贷结构优化。研究改进宏观审慎管理指标，加大对小微、三农和中西部地区的信贷支持。

继续发展直接融资，扩大信贷证券化试点，将直接融资和证券化“节省”的信贷资源优先用于支持小微等薄弱环节。继续推进利率市场化，探索发行面向企业和个人的大额存单。

针对近期媒体报导的推出中国版QE（量化宽松）问题，马骏表示，跟西方国家相比，中国不会推出像美国那样大规模的量化宽松政策。此外，从宏观经济形势看，中国也没必要推出如此大规模的量化宽松。尽管当前经济有下行压力，但压力不是特别大。当前就业情况在改善，经济增长率与经济增长潜力的差距不是特别大。因此，中国不需要太大的刺激。

至于下半年是否会全面降息降准，马骏表示，要根据宏观经济形势而定。一方面要看宏观经济有无这方面需求，另一方面看流动性创造机制，尤其是国际收支的变化情况。

此外，马骏表示，解决中小企业融资难、融资贵问题，中长期的改革方向应该是加快发展多层次的股本融资市场，推出一系列硬化地方政府预算约束的改革，推动国有企业混合所有制改革，进一步改善金融监管，缩短资金链条，发展中小金融机构。（完）

(记者 毕晓雯 审校 黄凯)

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