存款保险制度预计很快推出 央行已开始布署实施工作--消息

中国对大气重污染成因和治理攻关 推动京津冀空气质量改善--国务院
路透北京4月26日 - 中国国务院常务会议周三表示，部署对大气重污染成因和治理开展集中攻关，推动京津冀及周边地区空气质量持续改善，减轻群众呼吸之忧。
路透北京/香港11月27日 - 酝酿多年的存款保险制度终于要揭露真容。三位消息人士周四表示，中国央行已于近日在系统内部召开相关会议，布署有关存款保险制度的实施工作。
他们称，按这个进展，估计此次存款保险制度的具体内容应该很快正式对外发布。
一位消息人士称，“现在各级分行都在学习，总行要求部署存款保险制度实施的工作。”
路透已就上述讯息联系中国央行，但暂未获得回复。
胡晓炼周四在财经年会上表示，中国会继续推进利率汇率市场化改革，并加快实现人民币资本项目可兑换，建立存款保险制度，防范区域性和系统性风险。
中国人民银行研究局首席经济学家马骏近日亦表示，目前存款保险制度出台的各项准备工作基本就绪。存款保险制度将对银行实行全覆盖，并且银行推出存款保险制度不分先后。
中国人民银行金融稳定局局长宣昌此前表示，存款保险制度是发展民营银行的重要前提和条件，推出存款保险制度已刻不容缓，而建立存款保险制度对于完善中国金融安全也有重要意义。（完）
(发稿 路透中文新闻部)
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