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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 3日 星期五 09:04 BJT

中国存款保险制度框架已基本成型--报载

《中证报》周五引述消息人士透露，建立存款保险制度的制度框架已基本成型，《存款保险条例》业已起草完毕，酝酿逾十年之久的存款保险制度出台步伐望加快；消息人士并透露央行设想先内设一个存款保险基金，由各投保银行按照存款的一定比例交纳，未来再逐步过渡到社会化的存款保险机构。路透

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