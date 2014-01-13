《李宏瑾专栏》与FT商榷：中国存款利率真的偏高吗？

（作者为路透中文新闻部特邀，仅代表本人观点）

作者 李宏瑾

卡内基国际和平基金会高级研究员黄育川先生此前在FT中文网撰文指出(《中国存款利率偏高》，1月9日)，当前中国3%-4%的存款利率水平实际上是偏高的。在经过近二十年的探索实践之后，如今中国正处于利率市场化改革的攻坚阶段，作为最后一步的存款利率开放决定着整个改革的成败。不过，无论是从世界各国利率市场化的经验来看，还是从中国长期以来的金融抑制的实际情况来看，中国的存款利率在完全放开之后应当仍会上升，当前的存款利率水平显然是偏低的。黄育川先生关于存款利率偏高分析的几点理由，其实并不能够站得住脚。

首先，黄育川先生简单比较中国与主要发达国家的存款利率，就粗略地认为中国存款利率水平并不低。其实，类似观点易纲先生也曾经表达过。但是，这样比较出来的结论其实是似是而非的。毕竟，中国与这些国家处于不同的经济周期阶段，很多发达国家还没有走出全球金融危机的阴影，甚至欧洲国家的境况越来越糟。当前美欧日的存款利率水平较低，主要是其在全球金融危机之后普遍实行了超低利率或零利率政策。由于中央银行政策目标利率水平较低，当前美欧日的存款利率水平自然也就非常低。

其次，虽然均衡增长模型的结论可能不适用于中国，但均衡增长模型仍然可以作为分析的基准而使我们能够清晰地认识中国的合适存款利率水平。作为高速扩张的经济体，理论上投资的效率应与宏观增速相符，而投资所依赖的储蓄回报也应与这样的投资回报相符，甚至在高速增长的经济体中，储蓄和投资回报还要加上更高的风险溢价。因而，无论从哪个角度来说，中国的储蓄回报率都要高于目前的水平。即使是与目前的“零利率”经济体相比的话，在其正常经济时期，当前中国的存款利率水平也要比这些稳定经济体的存款利率低很多。这些国家在经济正常时期，隔夜期限的中央银行政策目标利率水平往往都要高于中国存款利率。而且，如果观察一下就可以发现，中国的存款利率明显低于澳大利亚、新西兰、韩国等发达国家，而近几年澳大利亚、新西兰等国货币相对于美元来说总体处于稳健升值态势。

欲浏览各国一年期存款利率水平对比图，请选点：link.reuters.com/xyx85v

考虑利率市场化后的合理利率水平，一个很重要的考虑就是“自然利率”，也即实物资本收益率或生产率相符、与资本供求一致、保持物价中性的利率，这个概念早在100多年前就由瑞典人Wicksell提出了，而且成功描述很多国家货币政策的“泰勒规则”中的r*就符合自然利率的概念，也是我们考虑利率水平的一个基准。香港金管局的何东等人采用了三种不同的方法对中国的自然利率进行了估计，发现无论哪种方法，估计的自然利率水平都是比原始泰勒规则的2%都是比较高的，大概在3.5%-6%之间。可见，中国合适的存款利率水平应该要比目前水平更高。

再次，确实中国的国有企业消耗了大量资金，投资效率也非常低。但是，除了国有经济部门外，中国的民营经济展现了非常强的竞争力，民营经济部门的投资效率是非常高的。事实上，复旦大学的张军和清华大学的白重恩教授都对中国工业部门的投资效率进行过研究，他们发现中国微观经济的投资效率是非常高的，中国的宏观经济增长有着非常坚实的微观支撑。因此，即使是国有部门的漏损，也不会改变存款利率低估的现实。

最后，虽然资质良好的企业可以到国外去融资，但其实这个过程在目前资本账户管制日渐放松的当下，早已发生了。而且，在汇率弹性加大的背景下，企业外部融资还要考虑汇率变化的风险。即使不考虑外债偿付的问题，大量借入外债将加大汇率升值压力，而汇率调整后的借贷成本也就并不一定非常便宜。事实上，如果黄育川先生的逻辑是成立的话，那么各国利率水平应被拉平，显然我们从澳大利亚等国的情况来看，并非如此。

目前中国经济处于非常关键的转型期，但正因如此才需要我们保持更加清醒的头脑，这才能够保证系统复杂改革工程最终目标的顺利实现。如果中国的存款利率偏高，那么是否传统的高投资低消费的经济结构和增长模式是合理可持续的？如果中国的存款利率偏高，又为什么以突破利率管制为主要特征的银行理财和影子银行体系快速发展？如果中国的存款利率偏高，为什么有利率下调权的商业银行不主动下浮利率？显然，黄育川先生的结论还是非常值得商榷的。(完)

（作者为金融政策分析领域专家）

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