中国一线城市五大行存款利率多上浮到顶

中国领先的垂直金融搜索平台--融360发布最新报告表示，截至2014年末，接受调查的18家中资银行里，已有14家将一年期存款利率上浮至顶。报告表示，五大行在北上广深20家分行中的16家有条件地将存款利率上浮至顶。其中，最高的存款金额要求为五万元。这表明五大行意图吸收较大金额存款，以缓解资金紧张状况。路透