中国或将非存款金融机构同业存款纳入一般性存款--民生

路透北京11月20日 - 中国国务院周三常务会议针对缓解国内“融资难、融资贵”问题提出十条举措。国内券商--民生证券发布报告认为，存贷比的进一步调整很可能在年内上国务院常务会，或将非存款类金融机构同业存款纳入一般性存款，其中包括余额宝类货币基金。

报告表示，若非存款类同业存款纳入一般性存款，存款准备金将多补缴1.76万亿元人民币，会对银行间资金面有收紧作用。

以下为民生证券报告要点摘录：

第一，增加存贷比弹性。我们此前曾提示，存贷比的进一步调整很可能在年内上国务院常务会。外汇占款低增长和银行资产负债业务多元化的新常态之下，存贷比的调整只是时间问题。本次会将同业存款来源计帐细分，非存款类金融机构同业存款纳入一般性存款，通俗来说，就是余额宝会被纳入。

若非存款类金融机构同业存款纳入一般性存款，理论上的最大值是释放7.4万亿元人民币信贷。此外，若非存款类同业存款纳入一般性存款，存款准备金也将多补缴1.76万亿（按9.8万亿非存款类金融机构同业存款和18%的存准率计算），至少需下调三次存准率对冲。

如果考虑到存准率下调和存贷比放松均会提升货币乘数，中国央行下调存准金率的次数恐不及预期，这会对银行间资金面有收紧作用，但冲存款意愿下降可降低银行间利率的波动性。

第二，加快从贸易开放到资本开放。一方面，支持跨境融资，让中国企业从发达市场的金融体系中获取低成本资金，尤其是便宜的债权资金；另一方面，创新外汇储备运用，支持实体经济发展和中国装备“走出去”，摒弃过去集中管理、大量配置美债的思路，更多地藏汇于民。

未来，中国可通过注资多边金融机构或向私人部门提供外汇融资，近期注资丝路基金、金砖银行、亚洲基础设施投资银行都是这一思路的体现。（完）

(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)

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