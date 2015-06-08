焦点：中国衍生品市场方兴未艾 快闪小子跃跃欲试

2012年7月12日在北京街头拍到的图片。 REUTERS/Jason Lee

路透上海6月7日 - 中国衍生品市场快速放松管制，吸引一大批具有创新精神的交易员加入。他们在中国股市大涨之际，采用复杂的交易策略迅速实现获利，同时也带来额外的风险。

券商与基金经理正在投资招募数学高手和购置强大的硬件设备，并把服务器(伺服器)转移到交易场所，以便在交易新期权与期货合约时争取几微秒的先机。这帮助中国沪深300指数在5月份成为全球交投最活跃的股指期货。

新型衍生品的推出，是为了帮助投资者规避风险，但也引发了一种复杂的交易策略，而正是这种策略曾使得“快闪小子”(flash boy)在美国和欧洲臭名昭彰。

在极大程度上，这些策略以及采用这些策略的交易员并没有在中国试过身手，因为中国衍生品市场在五年前几乎还不存在。如果出现差错，这些自动交易策略可能引发可怕的市场崩溃。

“目前，市场上对冲工具很多，但是流动性和稳定性依然是行业需要探索解决的问题，”中国证券投资基金业协会副会长洪磊上月在一个行业论坛上表示。

“在中国市场的无效性是非常高的，相对容易赚取绝对收益，”对冲基金公司龙旗科技董事长兼执行长朱笑慷称。

朱笑慷说他用大数据和量化策略打败中国散户投资者，年化收益率预计为20%。他毕业于波士顿大学，曾在贝莱德做交易员。

“散户在信息、科学、系统上面的优势是没有的。”

交易员相比普通投资者的优势在2013年8月16日得到体现。当时光大证券由于软件和人为错误在上海证交所生成686亿元人民币(111亿美元)买单，引发沪综指.SSEC一度飙升6%，随后“闪崩”。

光大证券迅速通过期货合约对冲损失，但跟随这波涨势的普通投资者则蒙受巨大损失。他们之中多数没有资格进行期货交易，而由于中国投资者不能在买入股票当天卖出，因此也不能立即出脱头寸。

**全速前进**

继2010年首度推出股指期货市场后，今年中国再推出两种期货工具，并于2月推出上市交易基金(ETF)期权(选择权)，并计划在不久的将来推出更多对冲工具，包括单一股票的期权。

地方政府也纷纷加入此一行列，成立“对冲基金市镇”，以奖励计划吸引经验老道的基金经理，希望能复制类似曼哈顿附近的对冲基金大本营格林威治的成功经验。

浙江玉皇山南对冲基金投资管理有限公司董事总经理胡镢文，今年就打算在中国引入多达15家对冲基金公司或投资团队。

“中国有发展空间。 你去看全世界市场还有哪里可以发展？ 美国，欧洲，没有发展空间了。该有的衍生品品种都有了，市场有效性也非常高了。”

这也吸引了像王峰这类海外留学归国的学子。毕业于美国密西根大学物理系、曾在华尔街担任交易员的王峰，终于找到了将科学方法运用于中国股市与期货市场的机会。

他正在测试高频交易(HFT)，即利用自动交易策略，每秒钟执行数千笔交易，藉由价格的微小变动获取巨大利润。

部分人士怀疑这样的策略短期内是否行得通，尤其是那些仰赖短时间大量密集交易者，因为交易所具有阻挡交易流量的机制。

一位匿名的交易管理人员表示，如果交易涌入的速度过快，交易所会让它们的速度慢下来。(完)

(编译 张涛/王丽鑫/陈宗琦；审校 王颖/徐文焰)

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