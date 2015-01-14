中国官媒称警方逮捕10名帮助涉恐嫌疑人出境的土耳其人

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透上海1月14日 - 上海警方逮捕10名涉嫌向维吾尔族人提供变造土耳其护照的土耳其籍犯罪嫌疑人，官方媒体称这些维吾尔族人是涉恐嫌疑人。
《环球时报》报导称，包括九名新疆涉恐嫌疑人在内的另外11人也在11月试图偷渡出境时被捕，此前每人为变造护照支付了6万元。
中国外交部和土耳其驻北京大使馆没有立即对路透的查询请求作出回应。
报导指出，嫌疑人还携带了涉恐音视频资料，一些人交代偷渡出境后将前往叙利亚、阿富汗和巴基斯坦等地。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。