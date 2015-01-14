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亚洲 | 2015年 1月 14日 星期三 16:45 BJT

中国官媒称警方逮捕10名帮助涉恐嫌疑人出境的土耳其人

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海1月14日 - 上海警方逮捕10名涉嫌向维吾尔族人提供变造土耳其护照的土耳其籍犯罪嫌疑人，官方媒体称这些维吾尔族人是涉恐嫌疑人。

《环球时报》报导称，包括九名新疆涉恐嫌疑人在内的另外11人也在11月试图偷渡出境时被捕，此前每人为变造护照支付了6万元。

中国外交部和土耳其驻北京大使馆没有立即对路透的查询请求作出回应。

报导指出，嫌疑人还携带了涉恐音视频资料，一些人交代偷渡出境后将前往叙利亚、阿富汗和巴基斯坦等地。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌
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