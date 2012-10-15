一男子因泄露王立军案侦办信息被拘留七天

路透北京10月13日电---《成都日报》周六报导称，一男子因在互联网上泄露王立军案相关侦办信息，被行政拘留7天。

报导称，某航空公司职员王某利用职务之便将乘客的重要身份信息提供给毛某。毛某擅自将国家安全机关侦办王立军案件的相关信息公布在互联网上，故意泄露了国家安全工作的秘密，造成了恶劣影响。