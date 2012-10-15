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时事要闻 | 2012年 10月 15日 星期一 09:59 BJT

一男子因泄露王立军案侦办信息被拘留七天

路透北京10月13日电---《成都日报》周六报导称，一男子因在互联网上泄露王立军案相关侦办信息，被行政拘留7天。

《成都日报》引述成都国家安全局的通报称，一位毛姓男子被行政拘留。

报导称，某航空公司职员王某利用职务之便将乘客的重要身份信息提供给毛某。毛某擅自将国家安全机关侦办王立军案件的相关信息公布在互联网上，故意泄露了国家安全工作的秘密，造成了恶劣影响。

报导指出，国家安全机关还对王某予以警告。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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