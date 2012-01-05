德意志银行将中石化评级上调为买入

路透香港1月5日电---投行德意志银行的报告称,将亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股的投资评级由"中性"升至"买入",因该行认为中国政府於未来数年会试图控制炼油亏损,使中石化逐渐扭亏为盈.

报告并将中石化H股目标价由8.51港元大幅调至10.94港元,较现水平有逾两成上升空间.

德意志银行分析师David Hurd在报告中称,不相信中国的汽柴油定价会完全市场化,但怀疑政府已经重新关注炼油亏损问题,并可能对定价机制改革采取很初步的步骤.

此前国内媒体报导称,中国新版成品油定价机制核心思路基本确定,调整内容包括调价时间从现行22天或减少到10天;并将定价权下放到企业,发改委不再审批价格调整.

德意志又预期,中国今年可能会将针对油气开采商的特别收益金起徵点上调至50美元/桶,而母公司中石化集团积极并购海外油气资源的动作亦可能为中石化带来注资机会.这些因素均使得中石化获调升评级.

该行在另一份报告称,将中国石油(0857.HK)(601857.SS)H股的目标价由10.19港元升至10.86港元,但维持"中性"评级,因预期中国在广东广西地区试行的天然气改革试点短期内不会向全国铺开,中石油可能要继续承担进口天然气亏损.

此前中国宣布在广东、广西开展天然气价格形成机制改革试点,试点是将现行以"成本加成"为主的定价方法,改为按"市场净回值"方法定价.总体上不会推高两地天然气价格.

中石化H股尾盘升1.77%,报8.61港元;中石油H股升1.76%,报10.4港元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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