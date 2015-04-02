分析：中国一带一路大战略开启人民币国际化“寻根之旅”

作者 李文科/张金栋

路透北京4月2日 - 对于人民币国际化而言，中国“一带一路”的对外大战略更具有“寻根”的意味。从五年前中国政府力推人民币国际使用至今，人民币国际化已进入需要落地生根的阶段，一带一路大战略正好提供了这一东风，让其与实体经济有了深度契合的可能。

分析人士并认为，一带一路将令中国步入主动资本输出新阶段，推动国际收支更趋平衡以及资本项目开放进程加速，为中国经济增长注入新活力，长远看都对人民币国际化大有裨益；但要把人民币国际化作为短期政策选项恐难见效，一带一路更多起到支持作用。

“要让这么大的经常项目顺差往外走，就势必要放松资本项目的管制，让资金往外走，这是一个天然的逻辑。”中国金融期货交易所研究院首席研究员赵庆明称。

值得关注的是，“一带一路”战略的实施将对人民币汇率稳定提出更高要求，而当前发达国家货币政策分化引发跨境资本流动加剧，再加上中国资本账户可能加速开放，因此监管层要想在资本账户开放和汇率稳定中寻求平衡将是难上加难。

不过，汇丰银行首席经济学家屈宏斌此前撰文指出，人民币资本账户开放更可能类似“亚洲模式”的货币可兑换，如韩元和台币，对短期资本流动尤其是对投机资本设置风险控制措施，而并不等同于资本完全自由流动。

中国亦可能在资本市场的开放度大大加强的同时，保持适当的资本管制，以尽量降低风险，审慎监管以限制投机资金流入和短期外债的形式继续保持，以保障国内金融市场稳定。

根据IMF（国际货币基金组织）资料，70%以上的成员国仍对直接投资、房地产和资本市场交易加以限制。而自1997-1998年亚洲金融危机以来，各国对资本项目管制的谨慎性大都有所提升。在2008-2009年全球金融危机期间，不少国家加强了资本管制以确保国内的金融稳定。

中国政府日前发布“推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动”规划，将致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络。

中国政府最近五年加速推动人民币国际使用，与众多国家签订了双边货币互换协议，对多个货币开启直接交易；与此同时，人民币境外清算行纷纷落地，离岸人民币中心正在向全球化布局，且中国高层力争将人民币纳入特别提款权(SDR)的货币篮子。

而仅依靠金融市场的套利驱动，显然很难维持人民币持续国际化。人民币国际化上述获得的不菲成果更多是中国政府主动推进的结果，由于尚未真正融入实体经济，人民币国际化的离岸市场深度和广度仍有限，缺乏深耕细作的土壤。

根据有关机构调研，目前离岸市场上银行的人民币贷款比例只占20%，其他多数用来购买债券，或者存在其他银行拿高利息，这实际上就是套利，并没有支持到实体经济上去。这当然是发展中的问题，依靠现有模式很难克服，而一带一路战略则为开拓新模式提供可能。

**远水解不了近渴**

很明显，无论是“一带一路”战略，还是与之配套的亚投行、丝路基金等，人民币国际化都是其中应有之义。

但中国社科院世经政所副研究员肖立晟认为，目前看一带一路沿线国家跟中国贸易往来不算特别密切，很多国家在人民币国际化方面走得不是很快，通过中国资本和相关产业参与其他国家的基建和贸易，并在这一过程中推广人民币使用速度应不会很快，其中最大障碍是资金成本。

他指出，包括亚投行、金砖银行、丝路基金这些渠道实现的“走出去”虽都有国家信用来背书，信用等级好，但建设过程比较漫长，其灵活性不如私人部门；另一方面，大规模的企业走出去，包括国内产业过剩产能的转移，都跟资本流出有关，而中国走出去的企业整体信用等级不够，导致资金流出的成本很高。

“总体来说，最主要的问题是资金成本的问题，...中国金融体系不成熟也是瓶颈，跟其他金融机构的竞争、法律、规则不是很熟悉，这是比较弱势的地方。”他说。

这跟中国金融市场关键价格的形成机制尚未理顺有着直接的关系，且目前中国银行业走出去还是处于初步阶段，海外子行和分行的经验不足、能动用的资金也不足、服务效率有待提高。从这些角度看，一带一路能给人民币国际化提供的舞台和空间很大，但短期可能难以见到很好的成效。

“一带一路也好、亚投行也好，都是一个长远的计划，不是马上就能看到收益的，要见效，快也要三年长则要10年。”中国外汇研究院院长谭雅玲称。

在她看来，“一带一路”是走出去的大战略，但这战略没有根，“亚投行和一带一路要跟相关国家做合作或者投融资，用什么货币？用人民币？人家盯着我们的货币了，那我们有没有国际货币的地位？”

她强调，人民币还不能实现自由兑换，资本项目也没有实现完全开放，现在是“拧巴”地、而不是特别顺畅地在推进。而欧洲国家为何对一带一路、亚投行这么热情，目的就是要投资、要回报率，要融资以及体现他们的专业能力。

虽然从可操控性和资金风险来看，“一带一路”通过更多放开人民币资本账户来实现人民币跨境资本流动是最为理想，但从企业和机构自身效用出发却并不容易。

在国外释放人民币贷款或许不难，但接受的国外机构和企业可能在第一时间就会把这些资金换成美元或者本国货币，其中多了一道成本就是套期保值的成本，也就是在归还贷款的时候再换回人民币。

目前香港离岸人民币债券利率在3.5%左右，人民币贷款成本较高，除非中国能提供优惠贷款和配套措施，才可能令离岸资金池快速扩容，但与实体经济的融合效果并不理想。

“这是需要很长的时间，这应该是自身政策推动和金融市场的不断完善和建设的过程。在一带一路上，人民币的跨境使用一定程度上起到支持的作用，但效果不会特别大，现在包括亚投行在内，大家都有一点点冲动的情绪在里面。”肖立晟指出。

**汇率维稳与资本项开放的跷跷板**

在“一带一路”的大战略下，汇率稳定成为支持企业走出去的关键因素之一；但考虑到今年将基本实现资本项目开放的政策目标，监管层可能将面临两难选择。

分析人士认为，支持企业走出去，最重要的是保持汇率稳定，也就是保持人民币兑美元、欧元和日圆等一揽子货币的波动不能太大。毕竟在企业走出去过程中，将会面临多个币种的资产和负债，还可能形成错配；若汇率不稳定，将会增加其购买远期的成本和经营的风险。

一般而言，从金融改革的优先顺序以及发达市场的金融开放经验看，资本项目的开放通常放在相对利率市场化以及完善国内金融体系之后。虽然中国存款保险制度的实施将为利率市场化的最后一公里奠定基础，但目前条件下，要在汇率维稳基础上开放资本项目，资本外流必然成为监管层的一大顾虑。

央行行长周小川此前宣称将在今年基本实现资本项目可兑换，这或将为离岸人民币的回流提供更多渠道，但开放也可能引发大量国际短期资本的流入和流出，对国内宏观经济金融市场产生冲击。

不过中国的汇率稳定、流动性管理、异常跨境资本的流动已经纳入中国外汇监管部门的视野。国家外管局在强调汇率维稳的基调下，预计2015年跨境资本流动可能震荡加剧，并要在防范跨境资本冲击前提下，加快人民币资本项目可兑换等关键改革。

赵庆明也认为，汇率和资本项目开放密切相关，但资本项目开放也不是完全可兑换，基本可兑换也不等于没有管制。资本项目可兑换推进，肯定是往前走的，虽然有个“今年内”的时间限，但并不是一个突然的动作，还是会遵循循序渐进的方式。

屈宏斌的观点也相对乐观。他撰文认为，跨境投资便利会使百姓正常的投资多元化得到满足，个人境外投资可能增加，但同时境外个人把投资配置到中国的需求也会得到释放，放开后资本流出风险不应高估，人民币的完全可兑换可能会快于不少人的预期。（完）

(审校 张喜良)

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