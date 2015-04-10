中国“一带一路”涵盖所有省份 各地规划须9-10月前完成--官员

路透北京4月10日 - 尽管中国此前公布的“一带一路”愿景规划涉及18个省份，不过国务院推进一带一路工作领导小组办公室相关负责人欧晓理周五明确表示，一带一路是中国今后对外开放和对外经济合作的总纲领，涵盖中国所有省份，各地都要在9-10月前完成相应的规划编制。

他在中国国际经济交流中心举办的一带一路研讨会上指出，全国各省区市应按照“一带一路”建设总体蓝图，根据自省特点，发挥自省优势，去寻找参与契合点；目前广东省已完成。

“‘一带一路’是中国今后对外开放和对外经济合作的总纲领，不存在谁在路上、谁在带上，谁不在路上、谁不在带上的问题，这个问题是个伪问题。”欧晓理说，有报导称“一带一路”最终圈定的重点省18个，没有点名的就没有纳入，这种说法显然不对。

中国政府此前发布“推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动”规划，将致力于亚欧非大陆及附近海洋的互联互通，构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络。该规划涉及18省份，并归纳为两个核心：新疆和福建。

他指出，“一带一路”不存在哪个省缺席的问题。领导小组第一次会议上要求地方编制本省区市推进“一带一路”建设的实施方案，各个省区都需要编制，而不是18个省区市。

“我们要求全国今年9月完成地方实施方案与国家规划的衔接，最晚10月必须完成。”欧晓理称，目前第一家衔接即广东方案已经完成，不久将对外公布其方案。

至于一带一路推进过程中涉及的风险，他表示，沿线国家除了有商业上市场风险，还有一些政权变化、恐怖活动、宗教风险等作为投资者自己控制不住的风险。

他指出，商业风险和市场风险由企业家自己判断，“一带一路”建设整体是遵循商业规则国际惯例的，风险问题是企业家取舍。至于其他方面的风险，相关部门也在研究。政府要做好一些工作，比如预警、预报、应急等。

欧晓理提到，企业是推动“一带一路”建设的主体，也是开展务实合作的主要参与者，要深化“走出去”管理体制改革，进一步简化审批手续，减少审批环节，加强对“走出去”的指导协调，营造良好的政策环境。

“鼓励到境外建设产业园区、科技园区、经贸合作区等，通过专业化园区运营整合各类生产要素，搭建产业合作平台，吸引企业入园投资，促进集中布局，集群发展。”他称。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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