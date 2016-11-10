中国开发商加速海外扩张 惟海外负债风险不容忽视--星展唯高达

路透香港11月10日 - 星展唯高达（香港）周四称，中国开发商正以比预期更快的速度进行海外扩张，目标市场更将由现时以成熟市场为主，转为更多向东盟国家伸延。不过该行分析员指出，部分内地开发商对海外投资目标回报率定得过高，且海外负债对公司资产负债表带来的潜在风险也不能忽视。

该行引述数据指，过去三年中国海外房地产投资的年复合增长率达86%，去年的投资额更达350亿美元，当中五成为保险资金、26%为大型企业，开发商资金比例虽然只占一成，但占比将愈来愈大。

星展唯高达（香港）研究部主管吴淑燕表示，内地卖楼销售增长速度已难以和过去高速增长比拟，即使今年开发商的销售普遍不俗，但地价上升令毛利率受压。此外，人民币贬值预期也促使开发商往海外发展。

该行根据对13家内房企业海外投资部门、物业顾问、银行和私募基金等的调查发现，大部分中国开发商正以超过预期的速度进行海外扩张。它们目前仍以纽约、洛杉矶、伦敦、悉尼、香港等成熟市场为主，但将有更多往东盟、印度等国家投资，主要受＂一带一路＂政策带动。

吴淑燕表示，由于海外融资较为便利，中国开发商的海外项目杠杆比其内地项目为高，部分杠杆比率可能高达95%。由于这些海外项目往往通过基金或合资公司进行，故此等债务没有合并在资产负债表内，因而未能反映这些债务带来的潜在风险。

此外，她指内地开发商对海外投资回报率订得过高，如要求开发项目内部回报率（IRR）达15-20%，甚至比其内地项目还要高，但在成熟市场这水平回报率不易达致。

该行指，以投资国家数目计，以复星(0656.HK)和绿地(600606.SS)渗透最多国家；而万科(2202.HK)(000002.SZ)、复星和绿地则在海外有最多的投资项目。至于海外预售贡献最多的有首创置业(2868.HK)和绿地，但碧桂园(2007.HK)也在后来居上中。至于暂未有海外投资意向的则包括雅居乐(3383.HK)和广州富力(2777.HK)。（完）