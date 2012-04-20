更多中国房企申请破产--报导

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港4月20日电---《南华早报》周五报导称，越来越多的中国房地产开发商申请破产。中国的房地产调控政策实施已有逾两年之久，很多小型房企纷纷遭遇困境。
报导援引广东顺德人民法院的说法称，广德业房地产发展有限公司因无法偿还贷款，已申请破产。
此前，当地媒体报导称，杭州锦绣天地房地产公司和金星房地产公司已申请破产。
中国有大约6万家房地产开发商， 分析师预计将有更多未上市房企“阵亡”，而这将有利於万科集团(000002.SZ)和恒大地产(3333.HK)等大型上市企业。
瑞信中国房地产分析师杜劲松对路透表示，破产风潮很可能将蔓延到其他城市。法庭文件显示，这些房企正试图保持业务，而非简单地退出房地产行业。
杜劲松说：“通常，大多数小型开发商只会拿到钱然後消失，而不是申请破产。”
其他开发商则一直在通过出售资产来偿还贷款。本周，建银国际(CCB International)上调绿城中国(3900.HK)的股票评级。此前，绿城中国为减轻债务负担通过抛售2011和2012年的房地产项目，回笼48亿元现金。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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