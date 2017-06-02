中国国开行拟用三年时间落实2,500亿元一带一路专项贷款--新华

路透北京6月2日 - 中国国家开发银行国际金融局局长梁惠江称，将坚持项目的自偿性和可持续发展原则，成熟一个运作一个，拟通过三年左右时间落实2,500亿元人民币一带一路专项贷款。

新华周五援引梁惠江在银监会发布会的发言称，国开行资产规模超过14万亿元，发行的金融债券超过7.7万亿元，2,500亿元专项贷款的资金来源有充分保障，关键在于要选好项目。

“国开行在一带一路相关国家储备了500多个项目，涉及的融资金额超过3,500亿美元，主要集中在基础设施、产能合作、能源资源、金融合作、民生等领域，专项贷款有实实在在的项目支撑。”梁惠江称。

他并表示，国开行将加强与国内外金融机构、包括国际多边开发机构合作；同时希望以专项贷款为引导，吸引更多的社会资金包括PPP等模式参与一带一路建设，通过融资合作形成合力。

他指出，在风险防范方面，要结合一带一路各国的资源禀赋和发展阶段制定科学的国别和产业规划，从源头上防范风险。在项目执行上要加强形势研判，通过对重点国家、重点行业、重点客户的风险识别，针对具体项目量身定制风险管控方案。

中国国家主席习近平此前在一带一路国际合作高峰论坛上宣布中国国家开发银行、中国进出口银行将分别提供2,500亿元和1,300亿元等值人民币专项贷款，用于支持一带一路基础设施建设、产能、金融合作。

国开行董事长胡怀邦亦表示，国开行一带一路专项贷款将充分发挥开发性金融优势和特点，通过市场化运作方式，重点支持一带一路基础设施建设、产能、金融合作，拟用三年左右实现贷款承诺。（完）