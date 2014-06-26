国开行获批筹建住宅金融事业部--银监会

今年首季中国PPP项目落地增长28% 仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京6月26日 - 中国银监会周四表示，同意中国国家开发银行筹建住宅金融事业部，并将指导开发银行不断加大对棚户区改造的支持力度。
刊登在银监会官方网站的新闻稿称，国开行住宅金融事业部的成立，能够有效缓解棚户区改造相关工程建设的资金瓶颈制约，对于解决中低收入家庭困难，健全住房保障和住房供应体系及扩内需、转方式、促发展具有重要意义。
此前，国开行董事长胡怀邦在该行全行视频会上的讲话称，国开行下一步要与有关部委对接专项债券发行、住宅金融事业部筹建方案等事宜，与棚改任务较重的省区市政府进行对接，推动各地加快棚改。
该行力争实现4月底1,000亿元棚户区改造贷款的发放目标，把支持棚改作为深化国开行改革的重要推动力。(完)
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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