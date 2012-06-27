《热点透视》国开行为美国建筑商Lennar提供贷款 并非最佳投资机会

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 田建华

路透纽约6月26日电---中国国家开发银行似乎在侍弄一个非最优的投资想法.国开行正在考虑向美国建筑商Lennar(LEN.N)出借17亿美元资金,用之与两个住宅项目,据华尔街日报,其中一个项目位於地震频发区一个已遭污染的人工海岛.该项目拥有全球性扭曲的经济诱因所有的特徵,导致渴求回报率的投资者对并不清楚的项目铤而走险.

对任何一家银行而言,地产投资都可能很复杂.而由於政府、环境以及地震相关问题,将位於旧金山附近的前海军基地Treasure Island打造成住宅区并不简单.不过广为通用的法则是,项目越偏僻,则银行摸不清项目底细的风险越大.

当然这两个项目也有潜力.时机看来很给力,因为这些投资或许正值房市底部或底部附近.4月未经季节调整的标准普尔/Case-Shiller房价指数上涨1.3%.这些项目可能需要十年或更长时间来完工,那时市场可能再次变得火热.旧金山类似这两个项目那样可供大规模开发的地块少得可怜,而且国开行也不是此道菜鸟,其投资的国家从澳洲直至巴基斯坦,且经验还在增长.

但是为什麽一家纯正的中国政府金融机构考虑投资美国房屋建筑商,仍值得深思.毕竟此次突然动作与国开行建设中国基础设施和促进战略行业的最初目标不符.

或许最重要的原因是中国偏向出口的政策.当前经常帐盈余与国内生产总值(GDP)之比约为3%,只是此前规模的一个零头.但是中国仍有大量可以投资海外的现金.同时美国货币政策创造了超低利率,随着美国十年期公债收益率(殖利率)处於1.6%且料将维持在该水准附近一段时间,相比之下,为复杂的建筑项目提供资金开始看来有种虽有风险但却诱人的魅力.(完)

--译文审校 王冠中

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