中国发改委：推进区域重点领域合作 加强产业对接协作基建互联互通

路透北京12月31日 - 中国国家发展改革委周四表示，要进一步加强区域合作，推进统一市场建设，清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加快各区域基础设施互联互通，以及产业对接协作。

发改委网站周四刊登“关于进一步加强区域合作工作的指导意见”，提出未来要落实三大国家战略，即“一带一路”建设、京津冀协同发展和长江经济带建设。

在深入推进重点领域合作上，意见称，要发挥城市群辐射带动作用，鼓励其他地区借鉴京津冀协同发展做法，提高东北地区、中原地区、长江中游、成渝地区、关中平原等城市群内部协同发展水平。

要深化行政管理体制改革，清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，打破地区封锁和行业垄断，矫正要素配置扭曲，促进各类要素有序自由流动，提高资源配置效率。

基建和产业对接方面，要统筹推进重大基础设施建设，支持毗邻省份间加强沟通协调，加快铁路、高等级公路、内河航道等交通干线建设；支持建立区域产业链条上下游联动机制，促进产业组团式承接和集群式发展。

意见还提出，要建立区域合作资金保障机制。鼓励和支持设立由政府出资的区域合作引导基金，发挥财政资金杠杆放大效应，引导社会资本投入区域合作重点项目。

中央预算内投资加大对跨省（区、市）的重大基础设施、流域环境治理、协同创新体系建设等项目支持力度。鼓励和支持开发性金融机构发挥资金、智力、产品等优势，在促进区域合作的重大项目建设、合作规划编制、推进产业承接转移等方面发挥积极作用。

中央经济工作会议提出，明年要继续抓好优化对外开放区域布局、积极利用外资、加强国际产能和装备制造合作、加快自贸区及投资协定谈判。要改善利用外资环境；要抓好“一带一路”建设落实，抓好重大标志性工程落地。（完）

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